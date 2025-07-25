Бастрыкин сообщил о более 330 погибших мирных жителях Курской области

Бастрыкин сообщил, что в ходе вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 человек, еще свыше 550 пострадали. Он также отметил, что ВСУ чаще всего атакуют Курскую, Белгородскую, Брянскую и Ростовскую области

В результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года погибли более 330 мирных жителей, свыше 550 человек пострадали, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В результате вторжения вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сказал он.

Также Бастрыкин отметил, что ВСУ чаще всего атакуют Курскую, Белгородскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь. Он добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что СК установил свыше 3,5 тыс. наемников из 70 стран, воевавших на стороне ВСУ.

«Уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц. На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины», — сказал он.

Бастрыкин добавил, что 721 наемник объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы, в отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры.

Ранее СК сообщил о приговоре трем украинским военнослужащим, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Их приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы.

Войска ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении Курской области Генштаб отчитался 26 апреля. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь недалеко от города Суджи.