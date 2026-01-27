Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Москва готова предоставить ядерные технологии не только для энергетики, но и для медицины, производства, а также продовольственного сектора

Россия готова предоставить Индонезии технологии мирного атома. Об этом в интервью Ekuator заявил посол России в республике Сергей Толченов. Видеоролик опубликован на Youtube-канале проекта.

«Россия готова предоставить ядерные технологии. И не только для энергетики, хотя она тоже важна. <...> Также, например, ядерные технологии для медицины, могут быть ядерные технологии для продовольствия, для производства. И вот в этой области у России есть очень интересная позиция в плане поддержки», — сказал он.

О том, что Россия готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии, в декабре 2025 года заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Прабово Субианто. В минувшем августе Толченов сообщил «РИА Новости», что «Росатом» готов принять участие в создании первой АЭС в Индонезии.

В октябре 2025-го министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявил, что Россия для его страны — «стратегический партнер с особым статусом». Он отмечал, что Москва выступает ключевым поставщиком энергоносителей, пшеницы и удобрений для Джакарты, обеспечивая ее продовольственную и энергетическую стабильность.

Прошлым летом Владимир Путин и Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве между государствами. Тогда же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantera Indonesia подписали соглашение о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом €2 млрд.