 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Россия готова предоставить Индонезии технологии мирного атома

Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Москва готова предоставить ядерные технологии не только для энергетики, но и для медицины, производства, а также продовольственного сектора

Россия готова предоставить Индонезии технологии мирного атома. Об этом в интервью Ekuator заявил посол России в республике Сергей Толченов. Видеоролик опубликован на Youtube-канале проекта.

«Россия готова предоставить ядерные технологии. И не только для энергетики, хотя она тоже важна. <...> Также, например, ядерные технологии для медицины, могут быть ядерные технологии для продовольствия, для производства. И вот в этой области у России есть очень интересная позиция в плане поддержки», — сказал он.

В Индонезии назвали Россию стратегическим партнером с «особым статусом»
Политика
Буди Сантосо

О том, что Россия готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии, в декабре 2025 года заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Прабово Субианто. В минувшем августе Толченов сообщил «РИА Новости», что «Росатом» готов принять участие в создании первой АЭС в Индонезии.

В октябре 2025-го министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявил, что Россия для его страны — «стратегический партнер с особым статусом». Он отмечал, что Москва выступает ключевым поставщиком энергоносителей, пшеницы и удобрений для Джакарты, обеспечивая ее продовольственную и энергетическую стабильность.

Прошлым летом Владимир Путин и Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве между государствами. Тогда же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantera Indonesia подписали соглашение о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом €2 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Романов Илья
Россия Индонезия ядерные технологии мирный атом
Материалы по теме
Глава «Росатома» сообщил о крупнейшем топливном контракте для АЭС в Индии
Экономика
Песков рассказал, что «Росатом» повезет в Индию предложение по малым АЭС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Власти решили защитить российских инвесторов еще в семи странахПодписка на РБК, 07:02
Россия готова предоставить Индонезии технологии мирного атома Политика, 06:32
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты Политика, 06:14
Telegraph узнал о пробравшихся «в самое сердце Даунинг-стрит» хакерах КНР Политика, 06:07
В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма Общество, 05:20
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО Политика, 05:17
Сеул ответил на слова Трампа о повышении пошлин на товары из Южной Кореи Политика, 04:38
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Спикер Заксобрания Камчатки Унтилова досрочно ушла в отставку Политика, 04:06
CNN узнал, что погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса Политика, 03:37
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
MEE сообщил о возможных «точечных ударах» США по иранским чиновникам Политика, 03:12
В Москве в ночь на 30 января ожидается похолодание до минус 20 градусов Город, 02:51
В Абхазии задержали подозреваемого в связях со спецслужбами британца Общество, 02:32
Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского Политика, 02:09