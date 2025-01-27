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Военная операция на Украине ,  
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Мединский представил учебник по военной истории России «для мальчиков»

Сюжет
Военная операция на Украине
В новом учебном пособии по военной истории России авторы рассказали о «секрете победоносного оружия», техническом отставании в преддверии Крымской войны и особенностях военной операции в Украине
Владимир Мединский на презентации нового издания учебного пособия &laquo;Военная история России&raquo; в Москве, 27 января 2025 года
Владимир Мединский на презентации нового издания учебного пособия «Военная история России» в Москве, 27 января 2025 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Новый трехтомный учебник «Военная история России» под редакцией Владимира Мединского представили сегодня в Москве, передает корреспондент РБК.

«Сама идея пособия уходит корнями во времена Петра I, который создавая регулярную армию обратился к изучению не только западно-европейских военных кодексов, но и изучению военной истории. Петр I придавал такому изучению первостепенное значение», — сказал Мединский на презентации в ТАСС, прошедшей в понедельник. Он напомнил, что из-под пера императора вышел оинский устав, но и надиктованная и отредактированная им Гистория Свейской войны или так называемый журнал Свейской войны.

Учебники написаны историками Российского военно-исторического общества, рецензентом выступил НИИ Военной академии Генштаба. Первый том для 6-7 класса охватывает период от древнерусского государства до второй половины 17-го века и все события той поры — от вторжения гуннов до русско-польской войны середины этого века и гражданской войны на землях войска Запорожского, сообщил Мединский. Второй том посвящен военными событиям от Петра I до русско-японской войны, которую, по мнению помощника президента, согласно исторической науке следует называть японо-русской. Третий том для выпускных классов посвящен изучению событий от Первой мировой войны до военной операции на Украине.

Учебники рекомендованы к использованию в общеобразовательных школах, в Суворовских и Нахимовских училищах, кадетских классах. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, учебники должны служить дополнительной литературой там, где есть для этого интерес. «Интерес с каждым годом растет, мы это видимо по результатам ЕГЭ и опросам», — сказал Кравцов.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, важной частью пособия стал рассказ об оружие, которое «никогда не отставало, а часто было сильнее вражеского». Так, по его словам, было и в Ледовом побоище, хотя по фильму Сергея Эйзенштейна у зрителей сложилось превратное представление, что тевтонские рыцари были вооружены лучше русских воинов. Информацию о ракетном комплексе «Орешник» в учебник, по словам Мягкова, включить не успели.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что это издание не только для учащихся, но и гораздо шире — «это издание для мальчиков, дети в школах, мальчики всегда, всю жизнь интересуются военными делами». Но «если девочкам интересно, как выглядели ландскнехты и какова была тактика испанских терций», они тоже могут читать представленный учебник, добавил Мединский.

Гендиректор издательства «Просвещение» Михаил Кожевников сообщил, что стоимость учебников в зависимости от объема составляет от 319 до 408 рублей.

В обращении к читателю в учебнике для 6-х классов Владимир Мединский пишет, что «секрет победоносного оружия сокрыт в самих россиянах», а в первой главе указано, что «за многие столетия войн русские получили славу народа-воина и народа-победителя», такой характер сформировался из-за того, что соседями «были народы, известные как величайшие воины». Искусными воинами, как пишут авторы, были скифские воины, а много веков спустя «скифской тактикой» назвали борьбу Михаила Кутузова против Наполеона в войне 1812 года.

Описывая взятие Казани в 1552 году, авторы пишут о том, что осажденные храбро защищались и сделали несколько вылазок, но противостоять правильной осаде не могли. Описывая предпосылки к Крымской войне авторы указывают, что в России была прекрасно обученная армия численностью 1 млн человек, но страна не шла в ногу с техническим прогрессом.

Предваряя главу о военной операции на Украине авторы пишут, что «на протяжении всей постсоветской истории США и НАТО последовательно игнорировали законные требования России в сфере безопасности», а в 2014 году «народ Донбасса поднялся на борьбу против укрофашистов». В учебнике говорится, что начать военную операцию Россию вынудили «в конце концов поддержанный Западом фашистский переворот в Киеве, создание на Украине агрессивного антироссийского плацдарма, массовые убийства украинскими националистами несогласных с политикой киевских властей». Дальше в повествовании авторы переходят к особенностям военного ландшафта и используемого вооружения. Так Донбасс, Запорожье и Херсонская область — это не только степь и плодородные поля, но и холмы, овраги, перепады высот. Еще одна особенность Донбасса — почти сплошная городская застройка, что «создает большие трудности для наступательных действий».

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
история военные Военная операция на Украине Владимир Мединский единый учебник истории учебники РВИО
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
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