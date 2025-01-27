Массовое возвращение палестинцев на север сектора Газа засняли с дрона

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На север сектора Газа начали массово возвращаться палестинцы, это стало возможно благодаря договоренностями между израильскими властями и ХАМАС о прекращении огня. Израиль провел масштабную эвакуацию с севера сектора Газа в октябре 2023 года, когда там началась война. Агентство Reuters опубликовало съемку с дрона; на кадрах видны тысячи людей, которые после открытия пропускных пунктов идут вдоль побережья в сторону северной части Газы.