Суд арестовал имущество Моргенштерна по делу об уклонении от обязанностей иноагентов. Ранее рэперу запретили совершать сделки с участком и домом в Подмосковье, а также нежилым зданием и тремя помещениями. Артист не признал вину

Алишер Валеев (Моргенштерн) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранных агентов, сообщили в пресс-службе СК.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) было заведено в сентябре прошлого года. Оно предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн опубликовал материалы без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна и адвокату Сергею Жорину.

Минюст внес рэпера в реестр иноагентов в мае 2022 года, связав это с его «политической деятельностью» на средства компании Yoola Labs Ltd (партнерская сеть YouTube) и «негативными оценками» решений российских властей. Жорин заявлял, что его подзащитный не признает вину, и исключал наказание в виде лишения свободы, поскольку «Моргенштерн ранее не судим и не привлекался».

18 января столичная прокуратура сообщила о судебном запрете Моргенштерну совершать юридические сделки с земельным участком и домом в Подмосковье, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. Стоимость дома площадью 809 кв. м в деревне Леоново, участка на 0,95 га и гаража площадью 164 кв. м составляет порядка 200 млн руб., писал телеграм-канал Shot.

Рэпер покинул Россию в конце 2021 года. Позднее он выступил с осуждением военной операции на Украине. Моргенштерн в своих социальных сетях сообщал, что сейчас проходит курс «рехаба». «Жаль, конечно, что денег с музла я больше не получу по новым законам, зато точно знаю, что вы удивитесь звучку», — писал он.