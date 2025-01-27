Туск осудил слова Маска со съезда АдГ о чувстве вины немцев за прошлое
Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов.
Туск отметил, что это высказывание, сделанное Маском на в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), прозвучало «слишком знакомо и зловеще». «Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима (концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау — РБК)». — написал политик в соцсети Х.
Ранее Маск принял участие по видеосвязи в предвыборном мероприятии АдГ. В ходе него он призвал немцев бороться «за великое будущее Германии».
Он также заявил, что жители Германии «слишком много внимания уделяют вине за прошлое». Предприниматель подчеркнул, что дети не должны быть виновны в грехах своих прабабушек и прадедушек.
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