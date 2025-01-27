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Политика ,  
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Express узнало о готовности британского флота задерживать российские суда

Express: британские военные готовы к задержанию российских судов из-за кабелей
Власти Британии с подозрением относятся к российским судам, проходящим неподалеку от мест нахождения подводной инфраструктуры после череды обрывов кабелей. Москва претензии отвергает
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы к задержанию любого судна, ведущего подозрительную деятельность вблизи подводной инфраструктуры королевства, пишет британское издание Express со ссылкой на источники.

«Они регулярно тренируются для такого рода действий, и они готовы. Но, конечно, для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и это, вероятно, будет приниматься в каждом конкретном случае», — сказал собеседник издания.

В британские военно-морские силы повышенной готовности входит 42-й полк коммандос Королевской морской пехоты и подразделения Специальной лодочной службы (SBS). Пять лет назад, в 2020-м, 16 бойцов этого отряда неподалеку от острова Уайт высадились с вертолета на нефтяной танкер Nave Andromeda, шедший под флагом Либерии. Причиной стал сигнал тревоги, поданный капитаном после обнаружения семи неизвестных людей из Нигерии, которых заподозрили в попытке захватить судно.

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Общество
Фото:dpa / Global Look Press

На прошлой неделе британский министр обороны Джон Хили рассказал в парламенте, что Королевский военно-морской флот в январе отслеживал маршрут российского судна «Янтарь», а в ноябре это же судно было замечено над критически важной подводной инфраструктурой.

«Я разрешил подводной лодке королевского флота исключительно в качестве меры сдерживания всплыть вблизи «Янтаря», чтобы дать понять, что мы тайно отслеживали каждое ее движение», — сказал министр. Он обратился к российской стороне: «Я также хочу, чтобы президент Путин услышал это послание: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем уклоняться от решительных действий по защите этой страны».

Посольство России отвергло подозрения британского министра и назвало выдвинутые обвинения абсолютно несостоятельными. Кремль отрицает любые утверждения о причастности России к инцидентам с подводной инфраструктурой западных стран.

По сведениям Washington Post, разведки США и нескольких стран Европы склоняются к версии, что Москва действительно была непричастна к последним инцидентам с обрывами подводных кабелей в силу появляющихся доказательств случайности этих эпизодов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания кабель
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