Трамп объяснил, почему отменил запрет Байдена на поставку бомб Израилю

Администрация Байдена в прошлом году приостановила поставки Израилю бомб весом более 900 кг, опасаясь больших жертв среди гражданских в секторе Газа. Трамп отменил решение: «Они заплатили за них и ждали их долгое время»

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Президент США Дональд Трамп снял введенный его предшественником Джо Байденом запрет на поставку Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 кг), «потому что они [израильтяне] их купили», заявил республиканец журналистам на борту самолета во время перелета из Лас-Вегаса в Майами.

«Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил Трамп (цитата по Reuters). Ранее в тот же день политик написал в своей соцсети Truth Social: «Многое из того, что заказал и оплатил Израиль, но не отправил Байден, уже в пути!»

Израильский чиновник в разговоре с Axios сообщил, что Пентагон уведомил правительство премьера Биньямина Нетаньяху об этом решении в пятницу, 24 января. По словам собеседника, 1,8 тыс. бомб класса МК-84 доставят в страну в ближайшее время.

Администрация Байдена отправила в Израиль тысячи 2000-фунтовых бомб после атаки палестинских боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, но позднее поставки приостановили из опасений, что их применение приведет к большим жертвам среди гражданского населения в секторе Газа. Это решение спровоцировало кризис в отношениях США и Израиля и вызвало критику со стороны американской еврейской общины, большинство представителей которой поддерживают Демократическую партию, отмечает Axios.

И Трамп, и Байден — ярые сторонники Израиля, несмотря на критику Вашингтона со стороны правозащитников из-за гуманитарного кризиса в Газе, пишет Reuters. США заявляют, что помогают Израилю защищаться от поддерживаемых Ираном группировок — ХАМАС в Газе, «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене. 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Перед своей инаугурацией 20 января Трамп предупреждал об «адской расплате», если израильские заложники, удерживаемые в Газе, не будут освобождены.

По мнению республиканца, палестинских беженцев из сектора Газа можно расселить в ряде арабских стран, в частности Египте и Иордании. «Сейчас там почти все разрушено, там гибнут люди. Поэтому я бы предпочел договориться с некоторыми арабскими странами, чтобы им построили жилье в другом месте», — заявил Трамп (цитата по AP).