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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп объяснил, почему отменил запрет Байдена на поставку бомб Израилю

Трамп подтвердил, что снял запрет Байдена на передачу Израилю бомб весом 907 кг
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Возвращение Трампа в Белый дом
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Война Израиля с ХАМАС
Администрация Байдена в прошлом году приостановила поставки Израилю бомб весом более 900 кг, опасаясь больших жертв среди гражданских в секторе Газа. Трамп отменил решение: «Они заплатили за них и ждали их долгое время»
Фото: Staff Sgt. Frederick Brown / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Staff Sgt. Frederick Brown / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снял введенный его предшественником Джо Байденом запрет на поставку Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 кг), «потому что они [израильтяне] их купили», заявил республиканец журналистам на борту самолета во время перелета из Лас-Вегаса в Майами.

«Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил Трамп (цитата по Reuters). Ранее в тот же день политик написал в своей соцсети Truth Social: «Многое из того, что заказал и оплатил Израиль, но не отправил Байден, уже в пути!»

Израильский чиновник в разговоре с Axios сообщил, что Пентагон уведомил правительство премьера Биньямина Нетаньяху об этом решении в пятницу, 24 января. По словам собеседника, 1,8 тыс. бомб класса МК-84 доставят в страну в ближайшее время.

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Биньямин Нетаньяху

Администрация Байдена отправила в Израиль тысячи 2000-фунтовых бомб после атаки палестинских боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, но позднее поставки приостановили из опасений, что их применение приведет к большим жертвам среди гражданского населения в секторе Газа. Это решение спровоцировало кризис в отношениях США и Израиля и вызвало критику со стороны американской еврейской общины, большинство представителей которой поддерживают Демократическую партию, отмечает Axios.

И Трамп, и Байден — ярые сторонники Израиля, несмотря на критику Вашингтона со стороны правозащитников из-за гуманитарного кризиса в Газе, пишет Reuters. США заявляют, что помогают Израилю защищаться от поддерживаемых Ираном группировок — ХАМАС в Газе, «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене. 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Перед своей инаугурацией 20 января Трамп предупреждал об «адской расплате», если израильские заложники, удерживаемые в Газе, не будут освобождены.

По мнению республиканца, палестинских беженцев из сектора Газа можно расселить в ряде арабских стран, в частности Египте и Иордании. «Сейчас там почти все разрушено, там гибнут люди. Поэтому я бы предпочел договориться с некоторыми арабскими странами, чтобы им построили жилье в другом месте», — заявил Трамп (цитата по AP).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Джо Байден Израиль бомбы сектор Газа ХАМАС
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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