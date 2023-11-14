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«Левые» в бундестаге решили распустить свою фракцию

Фракция «Левых» в бундестаге решила самораспуститься из-за Сары Вагенкнехт
Фото: Steffi Loos / Getty Images
Фото: Steffi Loos / Getty Images

Фракция Левой партии в бундестаге решила самораспуститься в декабре после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт. Об этом объявила сама партия, передает Die Tageszeitung.

Партия решила распустить фракцию к 6 декабря этого года, поскольку после ухода нескольких политиков в движение Вагенкнехт осталось недостаточное количество депутатов. Ранее «Левые» занимали в бундестаге 38 кресел, минимум для поддержания фракции — 37 членов.

Как пишет Die Tageszeitung, ожидается, что теперь в бундестаге появятся две парламентские группы: оставшиеся 28 депутатов из «Левых» и Вагенкнехт со сторонниками. Газета отмечает, что по сравнению с фракцией группа имеет меньше прав в парламенте и получает меньшую финансовую поддержку из государственного бюджета. Для утверждения состава группы и ее прав требуется резолюция бундестага.

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Сара Вагенкнехт

Левая фракция образовалась в 2005 году в результате объединения членов Партии демократического социализма (PDS) и партии «Труд и социальная справедливость — Избирательная альтернатива» (WASG). В 2007 году обе партии объединились и создали новую партию — «Левая». По данным бундестага, в 2022 году фракция Левой партии получила около €11,5 млн государственного финансирования, а расходы на персонал составили около €9,3 млн. Теперь фракции придется уволить всех 108 сотрудников.

В октября Вагенкнехт объявила, что вместе со сторонниками ее движения «Альянс Сары Вагенкнехт» выйдет из партии «Левые». Она намерена создать собственную партию в начале 2024 года.

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Теги
Бундестаг роспуск партия партия «Левые»
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