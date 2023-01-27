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Чемезов заявил о росте выручки «Ростеха» в 2022 году до 2,1 трлн руб.

Чемезов: выручка «Ростеха» в 2022 году превысит 2,1 трлн руб.
Доля гражданской выручки «Ростеха» по итогам 2022 года снизилась до 40% (в 2021 году — 45,5%). Чемезов оценил этот показатель как «хороший» с учетом того, что госкорпорация сконцентрирована на гособоронзаказе
Генеральный директор корпорации &laquo;Ростех&raquo; Сергей Чемезов
Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Консолидированная выручка «Ростеха» в 2022 году превысит 2,1 трлн руб. вопреки санкциям. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».

«Есть рост, он меньше ожиданий, но он есть, несмотря на санкции и другие трудности», — подчеркнул Чемезов.

По его словам, «Ростех» не подвел окончательные итоги, однако определенные выводы уже сделал. Так, наблюдается рост выручки госкорпорации в четыре раза по сравнению с 2009 годом. Он напомнил, что тогда выручка составляла около 0,5 трлн руб., убыток при этом был 60 млрд руб.

«Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза», — отметил глава «Ростеха».

По его словам, в 2021 году госкорпорация достигла рекорда гражданской выручки — ее доля составила 45,5%. По итогам 2022 года наблюдается снижение до 40%. Он оценил этот показатель как «хороший» с учетом того, что «Ростех» сконцентрирован на гособоронзаказе.

В мае прошлого года Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет компании за 2021 год. Тогда он сообщил, что консолидированная выручка корпорации составила 2,06 трлн руб. и что около 55% выручки принес государственный оборонный заказ.

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«Мы обеспечили почти 100-процентное исполнение гособоронзаказа», — подчеркнул глава «Ростеха».

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации — 163,5 млрд руб., EBITDA — 334,9 млрд руб., выработка на одного сотрудника — 3,5 млн руб. При этом средняя заработная плата в организациях «Ростеха» за 2021 год — 61,6 тыс. руб.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов заявил, что в 2022 году траты в рамках госзаказа увеличатся на 600–700 млрд руб. Он отметил возросшую интенсивность работы предприятий ОПК после начала СВО.

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