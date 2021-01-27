На сайте Госдумы начали публикацию депутатских запросов

Идея публиковать запросы, чтобы обеспечить большую прозрачность работы Госдумы, обсуждалась в течение 2020 года. В январе с этой инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Я предлагаю обсудить возможность публичного доступа к запросам депутатов в различные инстанции для того, чтобы и журналисты, и избиратели могли видеть, в чьих интересах работает депутат, отрабатывает ли он обращения граждан. При этом, несомненно, персональные данные граждан должны быть скрыты», — отметил он.

В июне Совет Думы поддержал предложение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что публикация запросов позволит избежать потери документов и уменьшить коррупционную составляющую.

Тогда же было принято постановление с поправками к регламенту Госдумы о публикации на сайте запросов.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») в июле заявила, что публикация может начаться до ухода Госдумы в отпуск 3 августа.

Но в начале ноября 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что Дума не исполняет принятые поправки к своему регламенту. Источник издания, близкий к руководству Госдумы, пояснил, что для этого пока не готова техническая база, а также не закончено обучение помощников депутатов, которые работали в измененном из-за пандемии режиме.

Впрочем, источник газеты в комитете по регламенту утверждал, что техническая возможность для публикации есть, а помощнику депутата для этого нужно просто поставить галочку в соответствующем поле. Политолог Константин Калачев тогда отметил, что выборы в регионах уже прошли, поэтому Думе нет необходимости спешить с реализацией инициативы.