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На сайте Госдумы начали публикацию депутатских запросов

Инициативу предложили еще год назад, а в июле приняли поправки в регламент парламента. Однако в ноябре СМИ сообщили, что для публикации запросов не готова техническая база и не закончено обучение помощников депутатов
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума начала раскрывать депутатские запросы, соответствующий раздел появился на сайте нижней палаты парламента.

Посмотреть запросы того или иного депутата можно в его личном профиле: к разделам «О персоне», «Выступления», «Сведения о доходах» и другим добавился раздел «Запросы».

Например, здесь уже опубликованы запросы депутата Юрия Синельщикова (КПРФ). Самый давний датируется 13 ноября 2020 года, самый свежий — 25 декабря.

РБК направил запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.

В Госдуме поддержали идею публиковать депутатские запросы в базе данных
Общество
Фото:duma.gov.ru

Идея публиковать запросы, чтобы обеспечить большую прозрачность работы Госдумы, обсуждалась в течение 2020 года. В январе с этой инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Я предлагаю обсудить возможность публичного доступа к запросам депутатов в различные инстанции для того, чтобы и журналисты, и избиратели могли видеть, в чьих интересах работает депутат, отрабатывает ли он обращения граждан. При этом, несомненно, персональные данные граждан должны быть скрыты», — отметил он.

В июне Совет Думы поддержал предложение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что публикация запросов позволит избежать потери документов и уменьшить коррупционную составляющую.

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Тогда же было принято постановление с поправками к регламенту Госдумы о публикации на сайте запросов.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») в июле заявила, что публикация может начаться до ухода Госдумы в отпуск 3 августа.

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Но в начале ноября 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что Дума не исполняет принятые поправки к своему регламенту. Источник издания, близкий к руководству Госдумы, пояснил, что для этого пока не готова техническая база, а также не закончено обучение помощников депутатов, которые работали в измененном из-за пандемии режиме.

Впрочем, источник газеты в комитете по регламенту утверждал, что техническая возможность для публикации есть, а помощнику депутата для этого нужно просто поставить галочку в соответствующем поле. Политолог Константин Калачев тогда отметил, что выборы в регионах уже прошли, поэтому Думе нет необходимости спешить с реализацией инициативы.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Роман Кирьянов
Госдума депутатский запрос депутаты Госдумы
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