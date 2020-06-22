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В Госдуме поддержали идею публиковать депутатские запросы в базе данных

Совет Госдумы поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова публиковать депутатские запросы в электронной базе нижней палаты. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, публикация запросов в электронной базе позволит избежать потери документов и коррупционной составляющей, сделать запросы публичными для граждан.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутаты рассмотрят проект постановления на пленарном заседании 23 июня.

Неверов предложил публиковать депутатские запросы в январе 2020 года. По его словам, это позволит журналистам и гражданам видеть, «в чьих интересах работает депутат», отрабатывает ли он обращения людей и какими темами интересуется.

Теги: Госдума, депутатский запрос
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