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Первые 100 дней Байдена ,  
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В Техасе заблокировали решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

После инаугурации Байден на 100 дней приостановил высылку из страны нелегальных мигрантов, ввезенных еще детьми. Окружной суд Техаса посчитал это решение неконституционным и заморозил его на две недели
Фото: David J. Phillip / AP
Фото: David J. Phillip / AP

Суд американского штата Техас наложил временный запрет на решение президента Джо Байдена о приостановке депортации нелегальных мигрантов из страны. Об этом сообщает Reuters.

Перед инаугурацией Байдена его штаб опубликовал меморандум, в котором говорилось о скорой отмене ряда законодательных актов, принятых его предшественником Дональдом Трампом.

Среди них было решение о 100-дневном моратории на депортацию мигрантов, которых привезли в США незаконно еще детьми. Сразу после вступления в должность главы государства Байден подписал отменяющие указы Трампа документы и поручил Министерству внутренней безопасности США (DHS) принять меры по защите детей нелегальных мигрантов.

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Однако судья Южного округа Техаса Дрю Типтон, назначенный в прошлом году на эту должность Трампом, наложил на это решение судебный запрет сроком на две недели. Ранее 22 января генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что решение Байдена приостановить депортацию нанесет огромный ущерб штату — оно увеличит расходы на образование, здравоохранение и социальные службы, поскольку направленные на депортацию нелегалы останутся на территории Техаса.

Кроме того, Пакстон отмечал, что приостановкой депортации федеральные власти фактически проигнорировали конституционные нормы, которые предписывают им обязательство взаимодействовать с властями штата по вопросам, касающимся миграции.

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Как пишет Reuters, ожидается, что администрация Байдена подаст апелляцию на постановление техасского судьи. В свою очередь в Техасе считают, что им удастся отменить новые изменения в миграционной политике.

Ужесточение иммиграционной политики США было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа в 2016 году. После вступления в должность он ограничил число беженцев в США, ужесточил процедуру выдачу виз, упростил депортацию нелегальных мигрантов и начал строительство стены на границе с Мексикой.

Автор
Михаил Котляр
США Техас Джо Байден мигранты депортация
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