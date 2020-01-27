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Политика ,  
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

В ходе плановой ротации в президиум вошли восемь действующих глав регионов
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В него вошли: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В предыдущий состав президиума, который был утвержден президентом 2 августа прошлого года, входили руководители Северной Осетии, Якутии, Адыгеи, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, губернаторы Брянской, Омской и Нижегородской областей.

В соответствии с положением о Государственном совете персональный состав его президиума определяется президентом России и подлежит ротации один раз в полгода. Задачей президиума является рассмотрение повестки дня заседания Госсовета, а также анализ реализации принятых решений.

Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете
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Созданный в 2000 году в качестве совещательного органа Госсовет в скором времени может изменить свой статус. В соответствии с поправками, которые предложил президент Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием, вопрос формирования Госсовета главой государства может быть внесен в Конституцию страны. Согласно поправке, Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

При этом президент отметил, что по существующему замыслу Госсовет не должен стать второй палатой регионов наравне с Советом Федерации.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Госсовет
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