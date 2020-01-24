В Ираке прошли массовые протесты против военного присутствия США

Вашингтон при этом давит на власти Ирака, грозя последствиями, если Багдад будет настаивать на выводе американских войск. После того как парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск, президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны должны сперва заплатить США компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. В противном случае американские военнослужащие страну не покинут, сказал он. Он также добавил, что Ирак разместил на счетах в американских банках $35 млрд.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Ирака сообщила: Госдепартамент предупредил власти Ирака, что может закрыть им доступ к счету Центрального банка Ирака (находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка), если Багдад настоит на выводе американского контингента из страны.

Покинут ли США Ирак

Антиамериканские протесты и нестабильность в стране не увеличивают вероятность того, что США выйдут из Ирака, а наоборот, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. «На навязанных условиях американцы уходить не будут. И чем выше нестабильность — тем больше поводов у США оставаться в стране», — говорит он.

Протесты в Ираке не прекращаются с октября прошлого года. 23 января, выступая в швейцарском Давосе, президент Ирака Бархам Салех заявил, что с начала демонстраций в стране погибли 600 человек. Это самые масштабные акции протеста в стране после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Сначала повестка у демонстраций была скорее социальной, рассказывает Мардасов. Они были вызваны тяжелой экономической ситуацией в стране, коррупцией и безработицей, митингующие требовали отставки правительства Абделя Махди. 29 ноября из-за ситуации в стране Махди объявил о том, что покидает пост премьер-министра. Однако до сих пор продолжает исполнять обязанности премьера, так как парламентские партии, которые формируют в Ираке правительство, не могут согласовать устраивающую всех фигуру.

Парадокс осенних протестов заключается в том, что правительство Махди было лучшим после свержения Саддама Хусейна, говорит Мардасов. Кроме того, добавляет эксперт, Махди хорошо понимал, что Ирак нельзя ставить перед выбором: США или Иран, и что залог стабильности в стране — балансирование между этими двумя странами.

Вскоре протест стал националистическим — в том числе благодаря работе проиранских шиитских группировок в стране (Ирак и Иран — одни из немногих стран на Ближнем Востоке, в которых большинство граждан — шииты). Проиранские силы в Ираке пытались возглавить его и направить против американского присутствия, продолжает эксперт. Для этого они неоднократно предпринимали попытки спровоцировать США нападениями на американские базы или атакой посольства США в Багдаде в конце прошлого года, добавляет Мардасов. И в итоге им удалось спровоцировать США, считает он. Кульминацией стало убийство Сулеймани — после этого повестка протеста окончательно стала антиамериканской. Однако, с другой стороны, продолжает Мардасов, многие в Ираке понимают искусственность нынешней ситуации — если раньше протесты были общенациональными, шииты вместе с суннитами стояли на площадях, то сейчас только наиболее активные демонстранты — шииты.

Идея, что управление Ираком должно быть возложено на иракский народ и что в стране не должно быть иностранного присутствия, не нова, отмечает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Параллельно с антиамериканскими протестами в стране проходят и антииранские, замечает он. «В этом смысле иракский национализм — распространенное, в общем-то, явление. На протестах, которые мы видели осенью и видим сегодня, также поднимался вопрос о выводе иностранных контингентов. И тот масштаб, который они имели, — яркое свидетельство того, что это мнение широко распространено», — говорит эксперт. По его мнению, протесты не повлияют на решение Вашингтона о выводе войск из страны, иракский народ — последний, кого США хотели бы спрашивать об этом. «Американские ВС не сделали ничего, чтобы иракские военные стали самодостаточными и способными обеспечивать стабильность и безопасность страны», — говорит он.