Политика⁠,
0

Суд в Москве заочно приговорил Галину Тимченко к пяти годам

Галина Тимченко (признана Минюстом иноагентом)
Галина Тимченко (признана Минюстом иноагентом) (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основательницу и главреда «Медузы» (признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана Минюстом иноагентом) заочно приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры

63-летняя Тимченко признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК — организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

В надзорном ведомстве заявили, что главред «Медузы» уже была привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Речь идет о Limited Liability Company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза») в Латвии.

Также суд на пять лет лишил Тимченко права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.

Защита с приговором не согласна и будет его обжаловать, заявила РБК адвокат Галины Тимченко Ольга Подоплелова. «Приговор основан на законодательстве о нежелательных организациях, которое не соответствует международным обязательствам России, и недопустимых доказательствах», — сказала она.

Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск
Политика
Галина Тимченко

Расследование уголовного дела в отношении основательницы «Медузы» было завершено в конце октября. Тогда Тимченко объявили в международный розыск, ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2024 года Тимченко опубликовала видеозаписи «для вовлечения граждан в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений».

Тимченко с конца 1990-х работала в «Коммерсанте», после этого — в «Ленте». С 2004 по 2014 год она была главным редактором «Ленты», в 2014 году ее уволили без объяснения причин. «Медуза» была основана бывшей командой «Ленты», покинувшей это издание весной 2014 года вслед за Тимченко.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
«Медуза» прокуратура уголовное дело
