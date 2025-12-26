Суд в Москве заочно приговорил Галину Тимченко к пяти годам

Галина Тимченко (признана Минюстом иноагентом) (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основательницу и главреда «Медузы» (признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана Минюстом иноагентом) заочно приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры

63-летняя Тимченко признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК — организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

В надзорном ведомстве заявили, что главред «Медузы» уже была привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Речь идет о Limited Liability Company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза») в Латвии.

Также суд на пять лет лишил Тимченко права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.

Защита с приговором не согласна и будет его обжаловать, заявила РБК адвокат Галины Тимченко Ольга Подоплелова. «Приговор основан на законодательстве о нежелательных организациях, которое не соответствует международным обязательствам России, и недопустимых доказательствах», — сказала она.

Расследование уголовного дела в отношении основательницы «Медузы» было завершено в конце октября. Тогда Тимченко объявили в международный розыск, ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2024 года Тимченко опубликовала видеозаписи «для вовлечения граждан в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений».

Тимченко с конца 1990-х работала в «Коммерсанте», после этого — в «Ленте». С 2004 по 2014 год она была главным редактором «Ленты», в 2014 году ее уволили без объяснения причин. «Медуза» была основана бывшей командой «Ленты», покинувшей это издание весной 2014 года вслед за Тимченко.

Материал дополняется