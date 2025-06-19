Путин станет героем «Простоквашино»

Президента Путина нарисуют, как героя мультика «Простоквашино», поделилась председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Таким образом Россия нарастит «мягкую силу». В роли камео уже были Сергей Жуков и Харламов

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин может стать героем в анимационном сериале «Простоквашино», что послужит инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир. Об этом заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на ПМЭФ, передает «РИА Новости».

«Наш Матроскин, а теперь, по совету [вице-президента индонезийской Modena Corporation] Майкла [Джизара], там еще должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем», — поделилась планами Слащева.

Ранее на том же форуме Джизара призвал Россию активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в Азии. Там, по словам Джизары, очень популярен российский президент и российские мультфильмы. «У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы очень испытываем дружеские чувства к вашей стране», — сказал он.

Слащева отметила, что «Простоквашино» по количеству просмотров обогнал, в России наверняка, мультсериал студии «Анимаккорд» — «Маша и Медведь».

Путин будет не первой публичной личностью, кто появится в «Простоквашино» в качестве камео. Так, в пятом сезоне мультсериала уже встречался певец, композитор и продюсер Сергей Жуков. Он также стал автором «Гимна Простоквашино», прозвучавшего в том же сезоне. Кроме того, в эпизоде «Таинственный бульдог» зрители увидели шоумена, актера, комика Гарика Харламова.

Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года, на июнь 2025 года аниматоры создали уже шесть сезонов. Озвучивают персонажей известные артисты. Так, Антон Табаков подарил свой голос коту Матроскину, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков — псу Шарику. Почтальон Печкин разговаривает голосом Ивана Охлобыстина. Озвучивающая персонажей мультика команда включает и других популярных людей.

В возрожденном с советских времен проекте появились новые персонажи. Например, «Там-Там» — это разумный зверек, похожий на грызуна, смесь белки, кенгуру.

Среди режиссеров числятся Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и другие.