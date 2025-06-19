 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Путин станет героем «Простоквашино»

Сюжет
ПМЭФ-2025
Президента Путина нарисуют, как героя мультика «Простоквашино», поделилась председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Таким образом Россия нарастит «мягкую силу». В роли камео уже были Сергей Жуков и Харламов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин может стать героем в анимационном сериале «Простоквашино», что послужит инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир. Об этом заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на ПМЭФ, передает «РИА Новости».

«Наш Матроскин, а теперь, по совету [вице-президента индонезийской Modena Corporation] Майкла [Джизара], там еще должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем», — поделилась планами Слащева.

Ранее на том же форуме Джизара призвал Россию активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в Азии. Там, по словам Джизары, очень популярен российский президент и российские мультфильмы. «У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы очень испытываем дружеские чувства к вашей стране», — сказал он.

Слащева отметила, что «Простоквашино» по количеству просмотров обогнал, в России наверняка, мультсериал студии «Анимаккорд» — «Маша и Медведь».

Путин будет не первой публичной личностью, кто появится в «Простоквашино» в качестве камео. Так, в пятом сезоне мультсериала уже встречался певец, композитор и продюсер Сергей Жуков. Он также стал автором «Гимна Простоквашино», прозвучавшего в том же сезоне. Кроме того, в эпизоде «Таинственный бульдог» зрители увидели шоумена, актера, комика Гарика Харламова.

Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года, на июнь 2025 года аниматоры создали уже шесть сезонов. Озвучивают персонажей известные артисты. Так, Антон Табаков подарил свой голос коту Матроскину, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков — псу Шарику. Почтальон Печкин разговаривает голосом Ивана Охлобыстина. Озвучивающая персонажей мультика команда включает и других популярных людей.

В возрожденном с советских времен проекте появились новые персонажи. Например, «Там-Там» — это разумный зверек, похожий на грызуна, смесь белки, кенгуру.

Среди режиссеров числятся Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и другие.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин «Простоквашино» Юлиана Слащева
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин пожелал Си Цзиньпину на день рождения «счастья с Восточное море»
Политика
Суд отклонил иск художницы мультфильма «Ежик в тумане» к Центробанку
Финансы
Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Здесь паркуется бизнес: как устроены столичные технопарки Отрасли, 15:30
В РСПП предложили готовить кадры для России в Индии Политика, 15:28
АвтоВАЗ опроверг отказ зарегистрировать название Lada Azimut Авто, 15:24
«Мы дома»: российские военные после обмена пленными с Украиной Политика, 15:20
На ПМЭФ предложили дать гражданам Киргизии особый статус в России Политика, 15:14
Ефимов сообщил о росте объемов строительства недвижимости в Москве на 26% Город, 15:14
Россиянка проиграла 164-й ракетке мира на крупном турнире в Берлине Спорт, 15:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Греф и Григоренко предупредили о рисках для детей от распространения ИИ Технологии и медиа, 15:10
Брокер ВТБ сообщил о полном переходе на российское ПО Отрасли, 15:09
Ковальчук назвал байкой слова Маска об освоении Марса Общество, 15:08
Финские депутаты одобрили отмену запрета противопехотных мин Политика, 15:07
ПСБ, «Росконгресс» и «Кавказ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 15:05
IIHF признала хоккеистом года швейцарца Спорт, 15:04
В «Сбере» оценили число ежедневных переводов денег мошенникам Финансы, 15:03