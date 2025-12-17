Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным
В распоряжении РБК оказались кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным, их подлинность подтвердил источник на медиарынке. РБК направил запрос в пресс-службу «Союзмультфильма».
На кадре Владимир Путин изображен в окружении всех героев франшизы, включая Дядю Федора, Кота Матроскина, Шарика, Почтальона Печкина и других.
О том, что Путина нарисуют как героя мультика «Простоквашино», в рамках ПМЭФ ранее сообщала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, это должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир.
Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года, на июнь 2025 года аниматоры создали уже шесть сезонов. Озвучивают персонажей известные артисты. Так, Антон Табаков подарил свой голос коту Матроскину, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков — псу Шарику. Почтальон Печкин разговаривает голосом Ивана Охлобыстина. Озвучивающая персонажей мультика команда включает и других популярных людей.
В возрожденном с советских времен проекте появились новые персонажи. Например, Тама-Тама — это разумный зверек, похожий на грызуна, смесь белки и кенгуру.
Среди режиссеров числятся Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и другие.