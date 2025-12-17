 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0
Эксклюзив

Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным

Владимир Путин станет героем мультсериала «Простоквашино», анонсировал в июне «Союзмультфильм». На первых кадрах из серии с президентом он стоит в окружении легендарных героев мультика — Дяди Федора, Почтальона Печкина и других

Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК

В распоряжении РБК оказались кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным, их подлинность подтвердил источник на медиарынке. РБК направил запрос в пресс-службу «Союзмультфильма».

На кадре Владимир Путин изображен в окружении всех героев франшизы, включая Дядю Федора, Кота Матроскина, Шарика, Почтальона Печкина и других.

О том, что Путина нарисуют как героя мультика «Простоквашино», в рамках ПМЭФ ранее сообщала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, это должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир.

Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года, на июнь 2025 года аниматоры создали уже шесть сезонов. Озвучивают персонажей известные артисты. Так, Антон Табаков подарил свой голос коту Матроскину, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков — псу Шарику. Почтальон Печкин разговаривает голосом Ивана Охлобыстина. Озвучивающая персонажей мультика команда включает и других популярных людей.

В возрожденном с советских времен проекте появились новые персонажи. Например, Тама-Тама — это разумный зверек, похожий на грызуна, смесь белки и кенгуру.

Среди режиссеров числятся Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и другие.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Стогова Евгения Стогова
Владимир Путин Простоквашино
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Сети появилась новогодняя серия нового «Простоквашино» про корпоратив
Общество
Путин станет героем «Простоквашино»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 14:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 14:57
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных Политика, 15:13
Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России Технологии и медиа, 15:09
Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек» Бизнес, 15:00
Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году Политика, 14:59
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы Политика, 14:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным Политика, 14:54
Акции китайского чипмейкера MetaX взлетели в 8 раз на старте торгов после IPO Инвестиции, 14:53
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны Политика, 14:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:45
Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе Политика, 14:45
Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания Спорт, 14:41