Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным

Владимир Путин станет героем мультсериала «Простоквашино», анонсировал в июне «Союзмультфильм». На первых кадрах из серии с президентом он стоит в окружении легендарных героев мультика — Дяди Федора, Почтальона Печкина и других

Фото: РБК Фото: РБК

В распоряжении РБК оказались кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным, их подлинность подтвердил источник на медиарынке. РБК направил запрос в пресс-службу «Союзмультфильма».

На кадре Владимир Путин изображен в окружении всех героев франшизы, включая Дядю Федора, Кота Матроскина, Шарика, Почтальона Печкина и других.

О том, что Путина нарисуют как героя мультика «Простоквашино», в рамках ПМЭФ ранее сообщала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, это должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир.