Вучич подписал декларацию в поддержку Украины
Президент Сербии Александр Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который прошел 9 октября в Дубровнике (Хорватия), и подписал декларацию с осуждением действий России. Ее текст опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.
Декларация содержит 18 пунктов, среди которых — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». Участники саммита также подтвердили приверженность «постоянной многогранной поддержке Украины и ее народа так долго, как это потребуется». Стороны поддержали итоги «саммита мира», прошедшего в июне в Швейцарии, и заявили о готовности приложить усилия для реализации «формулы Зеленского».
Всего документ подписали 15 человек. Помимо Вучича к декларации в том числе присоединились президенты Косово, Черногории и Словении Вьоса Османи, Яков Милатович и Наташа Пирц Мусар.
Как заявил Вучич журналистам после саммита, ему удалось изменить несколько пунктов декларации, тем самым смягчив формулировки о санкциях в отношении России.
«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, что не относится к ряду стран, которые здесь присутствовали, но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации, потому что это политика, проводимая Республикой Сербия», — сказал он (цитата по Tanjug). По его словам, речь идет о пункте, который предусматривает не обязательство, а призыв к согласованию ограничений с мерами ЕС.
Ранее Вучич называл корейский сценарий наиболее вероятным для Украины. Однако, по его мнению, до мирного урегулирования будет идти ожесточенная борьба «за каждое село».
Президент России Владимир Путин в июне предложил Украине вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти регионы и Крым российской территорией для прекращения огня и начала переговоров. Зеленский назвал эти условия ультиматумом, а первым пунктом «плана победы» — приглашение в НАТО.
После вторжения украинской армии в Курскую область в начале августа Путин счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта и пообещал разобраться с «забравшимися бандитами».
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