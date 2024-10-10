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Военная операция на Украине ,  
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Вучич подписал декларацию в поддержку Украины

Президент Сербии Вучич подписал декларацию в поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Вучич подписал декларацию, которая содержит осуждение действия России на Украине и выражает приверженность постоянной поддержке Киева. В то же время сам президент Сербии утверждает, что он смягчил формулировки документа
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который прошел 9 октября в Дубровнике (Хорватия), и подписал декларацию с осуждением действий России. Ее текст опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Декларация содержит 18 пунктов, среди которых — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». Участники саммита также подтвердили приверженность «постоянной многогранной поддержке Украины и ее народа так долго, как это потребуется». Стороны поддержали итоги «саммита мира», прошедшего в июне в Швейцарии, и заявили о готовности приложить усилия для реализации «формулы Зеленского».

Всего документ подписали 15 человек. Помимо Вучича к декларации в том числе присоединились президенты Косово, Черногории и Словении Вьоса Османи, Яков Милатович и Наташа Пирц Мусар.

Как заявил Вучич журналистам после саммита, ему удалось изменить несколько пунктов декларации, тем самым смягчив формулировки о санкциях в отношении России.

«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, что не относится к ряду стран, которые здесь присутствовали, но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации, потому что это политика, проводимая Республикой Сербия», — сказал он (цитата по Tanjug). По его словам, речь идет о пункте, который предусматривает не обязательство, а призыв к согласованию ограничений с мерами ЕС.

Ранее Вучич называл корейский сценарий наиболее вероятным для Украины. Однако, по его мнению, до мирного урегулирования будет идти ожесточенная борьба «за каждое село».

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Фото:Rob Stothard / Getty Images
Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России по итогам проведенных там референдумов. Москва отвергает такой сценарий и призывает учитывать «реалии на земле».

Президент России Владимир Путин в июне предложил Украине вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти регионы и Крым российской территорией для прекращения огня и начала переговоров. Зеленский назвал эти условия ультиматумом, а первым пунктом «плана победы» — приглашение в НАТО.

После вторжения украинской армии в Курскую область в начале августа Путин счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта и пообещал разобраться с «забравшимися бандитами».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Сербия Александр Вучич Военная операция на Украине
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