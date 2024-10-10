Вучич подписал декларацию в поддержку Украины

Вучич подписал декларацию, которая содержит осуждение действия России на Украине и выражает приверженность постоянной поддержке Киева. В то же время сам президент Сербии утверждает, что он смягчил формулировки документа

Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который прошел 9 октября в Дубровнике (Хорватия), и подписал декларацию с осуждением действий России. Ее текст опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Декларация содержит 18 пунктов, среди которых — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». Участники саммита также подтвердили приверженность «постоянной многогранной поддержке Украины и ее народа так долго, как это потребуется». Стороны поддержали итоги «саммита мира», прошедшего в июне в Швейцарии, и заявили о готовности приложить усилия для реализации «формулы Зеленского».

Всего документ подписали 15 человек. Помимо Вучича к декларации в том числе присоединились президенты Косово, Черногории и Словении Вьоса Османи, Яков Милатович и Наташа Пирц Мусар.

Как заявил Вучич журналистам после саммита, ему удалось изменить несколько пунктов декларации, тем самым смягчив формулировки о санкциях в отношении России.

«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, что не относится к ряду стран, которые здесь присутствовали, но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации, потому что это политика, проводимая Республикой Сербия», — сказал он (цитата по Tanjug). По его словам, речь идет о пункте, который предусматривает не обязательство, а призыв к согласованию ограничений с мерами ЕС.

Ранее Вучич называл корейский сценарий наиболее вероятным для Украины. Однако, по его мнению, до мирного урегулирования будет идти ожесточенная борьба «за каждое село».

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России по итогам проведенных там референдумов. Москва отвергает такой сценарий и призывает учитывать «реалии на земле».

Президент России Владимир Путин в июне предложил Украине вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признать эти регионы и Крым российской территорией для прекращения огня и начала переговоров. Зеленский назвал эти условия ультиматумом, а первым пунктом «плана победы» — приглашение в НАТО.

После вторжения украинской армии в Курскую область в начале августа Путин счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта и пообещал разобраться с «забравшимися бандитами».