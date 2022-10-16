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Сербия временно закрыла посольство на Украине

Сербия временно закрыла посольство на Украине по соображениям безопасности
Сотрудники дипмиссии будут работать из Белграда. Сербский МИД напомнил, что еще в середине февраля рекомендовал гражданам покинуть Украину и отложить планируемые туда поездки
Посольство Сербии на Украине
Посольство Сербии на Украине (Фото: kiev.mfa.gov.rs)

Посольство Сербии на Украине временно закрывается, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, говорится на сайте дипмиссии.

«Посольство Республики Сербия на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников, которые будут продолжать работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для возвращения на Украину», — сказано в сообщении.

Дипмиссия указывает, что сербы, находящиеся на Украине, могут обратиться за помощью в том числе в посольства республики в граничащих с ней странах. Сербский МИД напомнил, что еще в середине февраля рекомендовал гражданам покинуть Украину и отложить планируемые туда поездки.

С 10 октября российские силы наносят ракетные удары по территории Украины в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту (организатором теракта ФСБ назвала Киев). В результате повреждены инфраструктурные объекты, в украинских регионах начались проблемы с электро- и водоснабжением. Власти сообщали о жертвах и пострадавших.

С тех пор в разных областях Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Последний раз сирены звучали на всей территории страны 16 октября. В Киевской области сообщали о взрывах. Российское Минобороны отчиталось об ударах по объектам военного управления и энергетики Украины.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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