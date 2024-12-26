Кадыров заявил о попытках «расшатать» Узбекистан

Некто пытается «расшатать хорошую команду» в Узбекистане и «сломать систему», заявил Кадыров, комментируя данные, что дочь Мирзиёева и его зять могут претендовать на власть. Эти сообщения он счел попыткой «информационного удара»

Рамзан Кадыров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Внешние силы предпринимают попытки расшатать власть в Узбекистане, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По преданным президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву людям и репутации его надежных соратников пытаются нанести «информационный удар», считает глава Чечни. Он упомянул сообщения СМИ о том, что дочь президента и его зять могут претендовать на власть в республике.

«Это, конечно, смешно. Во-первых, дочери Шавката Мирзиёева не настолько глупы. А во-вторых, мало кто знает характер и преданность Отабека Умарова, который своего тестя не называет иначе как отец. Это невероятно преданный президенту человек, у которого и в мыслях не возникнет чем-нибудь навредить Шавкату Миромоновичу», — написал Кадыров.

По словам Кадырова, некто «пытается расшатать хорошую команду, сломать систему».

«Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны, а под удар в первую очередь ставятся преданные руководству люди, чтобы лишить президента надежного окружения», — написал он. Глава Чечни призвал президентскую семью выступить с заявлением и развеять слухи.

Вокруг узбекского президента что-то готовится, считает Кадыров. «Прозападные сценарии цветных революций бывают разные, но всегда начинаются с небольших конфликтов», — предупредил он.

Отабек Умаров — муж младшей дочери Мирзиёева Шахнозы. Он был заместителем руководителя Государственной службы безопасности президента Узбекистана, однако, как сообщил источник Взгляд.uz, был уволен в конце ноября. Официально об отставке Умарова не сообщалось. Он также является первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета республики.

Сама Шахноза Мирзиёева занимает пост первого зампредседателя Национального паралимпийского комитета. Старшая дочь узбекского президента Саида Мирзиёева является первым помощником главы государства. Она вошла в правительство в 2019 году качестве заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций.

В апреле 2020 года в Узбекистане прошел референдум по вопросу о внесении поправок в Конституцию. Это решение, по официальным данным, поддержало большинство населения. В новой редакции документа срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, до этого он был премьером республики. В 2021 году политик переизбрался на второй срок, а в 2023-м, после референдума о поправках в Основной закон, инициировал досрочные выборы. В июле 2023 года он вновь был переизбран президентом Узбекистана. Поскольку все предыдущие сроки после внесения поправок в Конституцию не учитываются, Мирзиёев потенциально может оставаться у власти до 2037 года.

В конце октября в Кибрае, пригороде Ташкента, двое неизвестных несколько раз выстрелили в двигавшийся автомобиль Range Rover, в котором, помимо водителя, был 40-летний Комил Алламжонов, который с августа 2023 года до конца сентября 2024-го возглавлял департамент информационной политики администрации президента республики. Он не пострадал. Оппозиционные СМИ сообщали о причастности Чечни к стрельбе в Узбекистане, однако Кадыров назвал эти сообщения «провокационным информационным вбросом». Глава Чечни прогнозировал, что скоро появятся и другие публикации «в стиле западных фальшивок», и пообещал выяснить, кто «стоит за этим».