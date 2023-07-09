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В Узбекистане стартовали досрочные выборы президента

В Узбекистане начались досрочные выборы президента
После изменения Конституции в Узбекистане выбирают президента. Наиболее вероятный исход — переизбрание действующего главы государства Шавката Мирзиёева
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Шавкат Мирзиёев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выборы сразу после референдума

9 июля в Узбекистане проходят досрочные выборы президента. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Действующий президент Шавкат Мирзиёев баллотируется от Либерально-демократической партии страны («Узлидеп»), у которой 53 места из 150 в Законодательной палате (нижняя палата парламента). Трое его соперников относятся к формально оппозиционным партиям. От Народно-демократической партии в выборах участвует бывший министр образования Улугбек Иноятов, от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев, от Социал-демократической партии «Адолат» идет зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Мирзиёев назначил досрочные выборы через неделю после того, как 30 апреля в стране прошел референдум о поправках к Конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, но норма, согласно которой глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, в Конституции осталась. Из-за реформы прежние сроки действующего президента обнулились, и в случае переизбрания Мирзиёев будет находиться у власти минимум до 2030 года, а если пойдет и на следующие выборы, то и до 2037-го.

На подготовку к досрочным выборам было всего два месяца — избирательная кампания началась 7 июня и продлилась ровно месяц. Работающая в стране с 8 июня наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в промежуточном отчете о ходе избирательной кампании отметила, что «кампания протекает вяло» и это отражает «отсутствие оппозиции действующему президенту»; «тон избирательной кампании до настоящего момента не был ни конфронтационным, ни негативным». В нем также констатировано, что «права на свободу выражения мнений и доступа к информации <…> продолжают ограничиваться на законодательном уровне».

Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств в своем промежуточном отчете отметила «гласную и открытую работу» Центризбиркома, равный доступ для всех кандидатов к проведению агитации, подробное информирование СМИ и населения о проходящей кампании.

Программа президента

На референдуме основной закон обновили на 65% — упор был сделан в первую очередь на социальные вопросы (образование, равноправие полов, запрет на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ). Согласно обновленной Конституции, «реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс». К тому же перед всеми ветвями власти поставлены новые задачи, объяснил необходимость досрочных выборов президент (цитаты по Gazeta.uz). По плану голосование должно было пройти в 2026 году.

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Шавкат Мирзиёев был избран главой Узбекистана в декабре 2016 года: он пришел на смену умершему первому президенту независимого Узбекистана Исламу Каримову. В октябре 2021 года Мирзиёев вновь выиграл президентские выборы, набрав 80,12% голосов.

Выступая на съезде «Узлидеп» 30 мая, Мирзиёев заявил, что одна из целей его кампании — дальнейшее укрепление независимости и территориальной целостности республики. «В целях дальнейшего повышения мощи наших вооруженных сил, нашей обороноспособности и военного потенциала наша национальная армия до 2030 года будет обеспечена самым современным вооружением и военной техникой», — сказал президент (цитата по изданию «Курсив»), подчеркнув, что защита территориальной целостности — это «первостепенная и священная обязанность».

По оценке научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дарьи Чижовой, референдум и дальнейшие выборы можно считать частью реформ. «Программа изменений носит довольно широкий характер: Узбекистан становится центром притяжения иностранных инвестиций, различных проектов, идут аккуратные трансформации в административной и политической системе, — отмечает в беседе с РБК эксперт. — Обновление Конституции заложило основы для этого процесса. Для завершения этих реформ Шавкату Мирзиёеву нужно время».

Вскоре после прихода к власти Мирзиёев начал продвигать концепцию Нового Узбекистана. Первым этапом реформ стала одобренная в 2017 году «Стратегия действий» сроком на пять лет, в которой обозначены пять приоритетов развития:

  • совершенствование системы государственного и общественного строительства, в частности усиление роли парламента и политических партий, развитие институтов гражданского общества;
  • верховенство закона и реформирование судебно-правовой системы;
  • либерализация экономики;
  • развитие социальной сферы, в том числе повышение реальных доходов и занятости населения;
  • безопасность, межнациональное согласие и религиозная толерантность, а также взвешенная, взаимовыгодная и конструктивная внешняя политика.

В 2022 году республика от «Стратегии действий» перешла к «Стратегии развития» до 2026 года.

В экспертном сообществе отмечают, что после объявления концепции Нового Узбекистана в узбекском обществе растут ожидания от реформ, но они «теперь противоречат потребностям самого президента, которому заигрывания с демократией и открытостью мешают консолидировать власть». «Узбекские власти понимают, что дальше это расхождение между устремлениями общества и президента будет только расти. Поэтому торопятся обнулить сроки Мирзиёева и поскорее переизбрать его снова, теперь уже на семь лет вместо пяти», — пишет эксперт аналитического проекта Eurasia Foundation’s Young Professionals Network Рафаэль Саттаров.

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Узбекистан Шавкат Мирзиёев выборы президента
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