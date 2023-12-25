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Кабмин не поддержал проект о лишении гражданства за уклонение от службы

Кабмин не поддержал законопроект о лишении гражданства за уклонение от службы
Правительство России сочло необоснованными и избыточными меры по лишению приобретенного гражданства в случае уклонения от воинской службы и мобилизации, а также нарушения сроков постановки на воинский учет
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Российское правительство не поддержало законопроект, который предусматривает прекращение гражданства в отношении лиц, уклоняющихся от воинской обязанности и мобилизации, а также нарушивших сроки постановки на воинский учет, пишут ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на отзыв кабмина. Депутат КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму соответствующую инициативу в августе.

Матвеев в пояснительной записке указывал на частые случаи уклонения от постановки на воинский учет уроженцев иностранных государств, которые получили гражданство России. Правительство в своем отзыве на законопроект, ссылаясь на ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», отметило, что сам факт подобного действия является основанием для прекращения гражданства натурализованного гражданина.

В кабмине подчеркнули, что доказательства нарушения данной статьи образуют состав преступления, по которому максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. При этом в отзыве указали, что для прекращения гражданства России «лицо должно совершить противоправное деяние, которое подрывает [его] устойчивую связь» с государством, при этом должны быть учтены принципы соразмерности наказания и конституционный статус института гражданства.

При этом в правительстве сочли избыточным лишение гражданства за административные правонарушения, предусмотренные ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Согласно российскому законодательству, после получения гражданства России необходимо встать на воинский учет в течение 14 дней.

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Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве России», который предусматривает в том числе лишение приобретенного гражданства в случае совершения некоторых преступлений против государства, национальной безопасности, экстремизма и терроризма. Эти нормы вступили в силу 26 октября.

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