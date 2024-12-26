В МИДе заявили о резком росте числа выданных американцам виз

МИД: число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло более чем на 30%

Если в 2023 году гражданам США было выдано 5,7 тыс. виз, то уже с начала этого года количество выданных американцам виз превысило 7,7 тыс., заявил директор департамента МИДа. Он отметил, что растет количество выданных деловых виз

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Число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло более чем на 30%, сообщил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них — 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США было выдано 5 694 визы (из них — 136 деловых)», — сказал дипломат.

Также Климов сообщил, что в 2024 году Москва выдала иностранцам более 600 тыс. электронных виз. Наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии. «В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности», — добавил Климов.

Как ранее писал РБК со ссылкой на статистику консульского департамента МИД России, за прошлый год граждане других стран получили 845,9 тыс. виз для въезда в страну. Это на 64% больше, чем в 2022 году, когда было выдано 515,3 тыс. виз. Так, согласно данным МИДа, больше всего виз в 2023-м получили граждане Китая (288 тыс.), Туркменистана (72 тыс.), Германии (58,8 тыс.), Турции (58 тыс.) и Индии (41 тыс.). В целом гражданам недружественных России государств было выдано порядка 220 тыс. виз.

По данным погранслужбы ФСБ, которая учитывает именно поездки граждан других стран в Россию, за 2023 год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз — это в 18 раз превышает количество выданных виз. Климов отмечал, что более 80% иностранцев въезжают в Россию в безвизовом режиме. По состоянию на июль 2024 года гражданам как минимум 80 стран требовалась виза для посещения России по всем видам паспортов (дипломатический, служебный и гражданский).