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США резко увеличили количество отказов в краткосрочной визе украинцам

США увеличили количество отказов в краткосрочной визе украинцам до 40%
США в 2022 году резко увеличили количество отказов в краткосрочной визе украинцам, до 41%. Одновременно число отказов в визе россиянам снизилось до 26%
Фото: Dumitru Doru / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / ТАСС

Число отказов гражданам Украины в получении краткосрочной визы в США категории В достигло 41% по итогам 2022 года, согласно статистике, опубликованной на сайте Госдепартамента. В 2021 году этот показатель составлял 15%. Число отказов в выдаче визы россиянам в 2022 году, наоборот, уменьшилось и составило 26% по сравнению с 29% в 2021 году. Неиммиграционная виза категории В предназначена для краткосрочного пребывания в США с деловыми или туристическими целями (подкатегория В-1) или для лечения (подкатегория В-2).

После объявления о начале Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года посольство США в Киеве сообщило о прекращении выдачи американских виз и посоветовало гражданам США покинуть Украину. Сейчас США по-прежнему не оказывают консульские услуги гражданам Украины, указано на сайте посольства. Дипмиссия сообщает, что «заявители на неиммиграционные визы в США могут подавать заявление в любой стране, в которой они физически находятся и где есть свободные места». Для тех, кто обращается за иммиграционной визой, основным местом подачи заявления выбрано генеральное консульство во Франкфурте.

Посольство США в России прекратило оказание консульских услуг россиянам 12 мая 2021 года, заявив о готовности предоставлять их в экстренном порядке лишь гражданам США. Американская дипмиссия объяснила этот шаг решением правительства России запретить нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Из-за этого численность консульского отдела в Москве должна была сократиться на 75%, отметили в посольстве.

«Граждане России могут по-прежнему подавать заявления на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США, где они смогут записаться на прием», — отмечалось на сайте посольства. С сентября 2022 года основным местом подачи заявления на иммиграционную визу в США для россиян стала Варшава. Но с октября 2022 года Польша закрыла въезд для россиян по туристической шенгенской визе. В ноябре 2022 года временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд заявила о поиске Вашингтоном более доступных мест для получения россиянами иммиграционной визы.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
виза в США Военная операция на Украине американские визы визы Посольство США
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