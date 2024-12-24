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Падение режима Асада ,  
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FT рассказала о судьбе «цитадели Асада» в Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Жители родной для Асада провинции Латакия, где большинство населения алавиты, боятся идти на контакт с боевиками ХТШ, которые заставляют бывших солдат сдавать оружие, опасаясь «возмездия», пишет FT
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

После свержения режима Башара Асада новое правительство Сирии, фактически контролируемое боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), создало по всей стране так называемые расчетные центры для перерегистрации бывших солдат, а также для сдачи ими оружия и получения невоенных удостоверений личности, пишет Financial Times (FT).

В Латакии, которую газета называет «цитаделью Асада», также появились такие центры. Сейчас в очереди в них стоят сотни мужчин, а сопровождающий их солдат ХТШ ходит с портретом свергнутого президента и требует плюнуть на него.

Латаки́я — одна из 14 провинций (мухфаз) Сирии. Провинция расположена в западной части страны на побережье Средиземного моря. Административный центр — город Латакия. Основная часть населения провинции — алавиты (последователи религиозного течения алавизм), к которым и принадлежит Башар Асад.

Как отмечает FT, в ХТШ считают, что сейчас самое главное — разоружить людей, чтобы обеспечить безопасность и начать процесс примирения после 13 лет гражданской войны.

В то же время жители провинции из числа алавитов опасаются, что захват власти ХТШ знаменует собой «цикл бесправия и возмездия, который сделает их проигравшими в новой Сирии». За несколько недель после падения режима Асада в Латакии закрылись многие магазины, а люди боятся выходить на улицы. «Я не осмелился пойти [в «распределительный центр»] <...>. Они либо убьют нас по дороге туда, либо в наших деревнях», — заявил FT бывший сотрудник службы безопасности алавитов.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Экс-президент сложил полномочия и получил убежище в России. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что организаторами его побега были российские спецслужбы, которые задействовали для вывоза авиабазу России в Сирии. Перед этим Москва убедила Асада, что его силы потерпели поражение в борьбе с вооруженными повстанцами, отмечало агентство.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря признавался, что еще не виделся с бывшим сирийским лидером, но планирует встретиться «в скором времени». Также президент отмечал, что последние события в Сирии не говорят о том, что Россия потерпела в этой стране поражение. «Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдаем в некоторых других странах, например в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — объяснял Путин.

Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и правительство Асада договорились о присутствии российских войск в обоих местах на безвозмездной основе на 49 лет.

Оставшийся в стране премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли отмечал, что вопрос о дальнейшем присутствии России в Сирии «не в его компетенции»: решение примут новые власти республики. В российском МИДе сообщали, что военные базы находятся в режиме повышенной боевой готовности, однако «серьезной угрозы их безопасности нет».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Латакия Башар Асад террористы боевики
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