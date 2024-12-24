Христиане в Сирии вышли на протесты после сожжения рождественской елки

Акция протеста против сожжения рождественской елки в Дамаске, Сирия, 24 декабря 2024 года (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Христиане вышли на протесты в нескольких районах Дамаска в знак протеста против сожжения рождественской елки недалеко от города Хамы на западе Сирии. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие требуют больше прав для христиан, пишет издание. Акции начались после публикации в соцсетях видео, где люди в капюшонах поджигают рождественскую елку в городе недалеко от Хамы.

Лидер новых сирийских властей — глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) опубликовал видео, где пообещал наказать тех, кто поджег рождественское дерево, и поставить новую елку, отмечает The Guardian.

В Сирии около 10% населения являются христианами, а ислам исповедуют более 85% граждан страны.

В конце октября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

После падения правительства Асада неизвестные проникли в мавзолей отца экс-президента Хафеза Асада в городе Кардаха в Латакии и подожгли саркофаг с его телом. Мавзолей считался достопримечательностью города.