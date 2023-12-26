Захарова заявила, что Запад поставил Сербии ультиматум

Захарова: Запад поставил Сербии ультиматум — быть с ним или с Россией

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Страны Запада поставили Сербии ультиматум — «что угодно, только не Россия», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу RT.

«Точно так же, как с Украиной, точно так же перед Сербией Запад поставил условие, выбор: не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор — либо с Западом, либо с Россией», — отметила она.

Однако последние корректировки западных стран, по словам представителя российского МИДа, звучат как «только с Западом» и «что угодно, только не Россия». По ее словам, в такие же рамки в свое время был поставлен Киев.

Захарова напомнила, что Белград провозглашал национальные интересы превыше всего при выборе своего пути. Благодаря этому, отметила она, властям Сербии удалось не допустить развития событий с беспорядками по украинскому сценарию.

«Чтобы не свалиться в коллапс, как свалилась Украина, нужно постоянно работать по отстаиванию собственного суверенитета», — заключила представитель МИД России.

Протесты в Сербии продолжаются с 19 декабря, они начались после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Представители сербской оппозиции 24 декабря в Белграде окружили здание городской администрации и попытались прорваться внутрь, однако полиции удалось разогнать участников беспорядков.

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Президент Сербии Александр Вучич отказался считать протесты революцией и заявил, что «государство в безопасности». Сербский премьер-министр Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал, что Запад осуществлял подстрекательство и поддержку протестов после президентских выборов в стране. В частности, они были организованы по технологиям «майданных революций», чтобы привести к власти оппозицию, пояснил он.

«Третьи силы», в том числе зарубежные, пытались спровоцировать беспорядки в Сербии, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.