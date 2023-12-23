Гладков уточнил число раненых при атаке дронов-камикадзе

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке дрона выросло до пяти

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Число пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Грайворонский округ увеличилось с трех до пяти, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары», — написал он в телеграм-канале. У одного минно-взрывная травма и осколочные ранения ног, у второго — ранения правой руки и правой ноги.

Врачи оказали им помощь, раненые продолжат лечение в городской больнице. Состояние всех пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

ВСУ атаковали мост, на котором проводились ремонтные работы, 23 декабря. Гладков уточнил, что взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников: один был в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.