 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков уточнил число раненых при атаке дронов-камикадзе

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке дрона выросло до пяти
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Число пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Грайворонский округ увеличилось с трех до пяти, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары», — написал он в телеграм-канале. У одного минно-взрывная травма и осколочные ранения ног, у второго — ранения правой руки и правой ноги.

Врачи оказали им помощь, раненые продолжат лечение в городской больнице. Состояние всех пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе
Политика
Фото:Google Maps

ВСУ атаковали мост, на котором проводились ремонтные работы, 23 декабря. Гладков уточнил, что взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех дорожников: один был в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область атака ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил, что обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тыс. домов
Политика
Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы
Политика
Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Херсоне прогремели взрывы Политика, 19:44
Гладков уточнил число раненых при атаке дронов-камикадзе Политика, 19:26
Клуб Ларионова прервал победную серию СКА в КХЛ Спорт, 19:26
В Подмосковье человек погиб в результате стрельбы у ресторана Общество, 19:14
«Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты Политика, 19:08
Зрелищный деконструктивизм: что находится в этом здании РБК и ЛСР, 19:02
Валиева объяснила неудачу на чемпионате России по фигурному катанию Спорт, 18:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной Общество, 18:39
В Ярославской области в ДТП попал автобус со школьниками Общество, 18:31
Театр в Братске отменил спектакль по пьесе обвиненного в фейках Вырыпаева Общество, 18:28
Производство «Тройки» стало полностью российским Общество, 18:08
Валиева уступила титул чемпионки России 16-летней Петросян Спорт, 17:57
Минобороны Украины допустило рассылку электронных повесток Политика, 17:50
«Манчестер Юнайтед» потерпел восьмое поражение в сезоне АПЛ Спорт, 17:34