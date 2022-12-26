В Энгельсе объяснили вторую за день сирену «повышением боевой готовности»

За месяц авиабазу Энгельс в Саратовской области два раза пытались атаковать украинские беспилотники, жертвами стали шесть человек

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В городе Энгельс Саратовской области вновь прозвучала сирена оповещения о воздушной тревоге, сообщает «Регион 64». Начальник управления безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что «сирена включалась в целях повышения боевой готовности».

Воздушная тревога звучала в Энгельсе также в ночь на 26 декабря. Как сообщили в Минобороны, на подлете к военному аэродрому был сбит украинский беспилотник. В результате падения обломков на аэродроме погибли трое российских военных, утверждают в ведомстве. Самолеты не пострадали.

5 декабря на территории военной авиабазы в Энгельсе также произошел инцидент. Как заявили в Минобороны, «средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены». Кроме того, 5 декабря украинские беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области. В результате атак также погибли три человека из числа технического состава. Еще четверо были ранены. Обломки упавших дронов повредили обшивку корпуса двух самолетов.