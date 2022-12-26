Губернатор заявил о проверке данных о ЧП на военном объекте в Энгельсе

Очевидцы сообщили о ночных взрывах со стороны военного аэродрома под Саратовом, глава региона заверил, что в жилых квартала Энгельса никаких ЧП не было, информация об инциденте проверяется

Роман Бусаргин (Фото: Филипп Кочетков / ТАСС)

Силовики проверяют информацию о «происшествии на военном объекте» в Энгельсе (Саратовская область), объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал он.

Губернатор добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — отметил Бусаргин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в районе военного аэродрома в Энгельсе включили систему воздушной тревоги, местные жители рассказали о звуках взрыва. По данным канала, предварительно известно о пострадавших. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» взрыв произошел на аэродроме По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», канал отметил, что это авиабаза воздушно-космических сил России, в его сторону направились расчеты и экстренные службы.

О нескольких бригадах скорой помощи и пожарной машине, отправившейся в сторону летного городка сообщил корреспондент телеканала «Саратов 24».

В начале декабря Бусаргин уже сообщал о «происшествиях на военных объектах», после того, как очевидцы в Саратове и расположенном на противоположном берегу Волги городе Энгельсе рассказали о звуке взрыва и вспышке. «Проснулась от громкого звука. От него даже окна содрогнулись! Еще некоторые соседи даже вспышку за окном видели», — цитировал «Саратов 24» слова местной жительницы. Очевидцы заявили, что инцидент произошел в районе авиабазы в Энгельсе, ее представитель заявил телеканалу, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию».



Вечером того же дня, 5 декабря, российское Минобороны сообщило о гибели трех военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме ВКС. «Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавили в министерстве.