Политика⁠,
0

Конгрессвумен США Грин объявила об уходе с поста после ссоры с Трампом

Конгрессвумен Грин решила покинуть пост после конфликта с Трампом

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса в январе 2026 года. Об этом сказано в заявлении, которое политик опубликовала на свой странице в соцсети Х.

«Я покидаю свой пост, 5 января будет моим последним днем в офисе», — сказала Грин.

В заявлении Грин раскритиковала некоторые моменты американской политики. В частности, она отметила замещение рабочих мест нелегальными мигрантами, рост госдолга США, финансирование иностранных интересов за счет налогов американцев, снижение покупательной способности доллара.

Reuters узнал о попытках Белого дома замедлить публикацию файлов Эпштейна
Политика
Фото: Alex Wong / Getty Images

«Я баллотировалась в конгресс в 2020 году и боролась каждый день, веря, что «Сделаем Америку снова великой» означает «Америка — прежде всего», — написала Грин.

Как отмечает CNBC, 51-летняя Грин была одной из ведущих сторонников президента США Дональда Трампа и видной фигурой в его движении Make America Great Again. Одновременно ее деятельность вызывала споры из-за продвижения теорий заговора и использования радикальной риторики.

До своего избрания в конгресс Грин была сторонницей ультраправой теории заговора QAnon, которая утверждает, что миром управляет тайное общество, состоящее из высокопоставленных демократов и голливудских знаменитостей. Позднее она дистанцировалась от этой теории, назвав ее дезинформацией.

Недавно конгрессвумен подверглась жесткой критике со стороны Трампа, назвавшего ее «предательницей» и «сумасшедшей» за то, что, среди прочего, она поддержала законопроект, обязывающий Министерство юстиции опубликовать следственные материалы в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними.

Грин официально вступила в должность члена Палаты представителей США 3 января 2021 года. Она была избрана в конгресс в ноябре 2020 года от 14-го избирательного округа штата Джорджия.

Персоны
Егор Алимов
Конгресс США Дональд Трамп пост уход
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
