Отец осужденного Тимура Иванова попросил суд не отбирать подарки сына

Тимур Иванов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Отец экс-замминистра обороны Тимура Иванова, получившего 13 с половиной лет по делу о растрате, попросил суд не лишать его подаренных сыном мотоциклов, сообщил адвокат семьи осужденного Денис Балуев.

Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об их изъятии и заявил в суде, что Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года были получены еще до того, как Иванов-младший стал замглавы Минобороны.

«Транспортные средства не могут быть предметами антикоррупционного иска в любом случае», — сказал Балуев (цитата по ТАСС).

Ранее Иванов решил отдать государству усадьбу в Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. Следствие считает ее взяткой Иванову. Адвокат сообщил РБК, что осужденный изначально не считал усадьбу своим имуществом и полагает, что ее передача в казну «наиболее соответствует» характеру этого объекта.

Занимавший с 2016 года должность замминистра обороны Тимур Иванов был задержан в апреле прошлого года, его обвинили в получении взятки на сумму около 1,2 млрд руб. в 2018–2023 годах. Через два дня его уволили из Минобороны.

К октябрю 2024-го, после ареста, стало известно о двух новых эпизодах в деле Иванова — растратах в особо крупном размере (3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц», а также 216 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы). Также расследуется дело Иванова о взятках на 1,4 млрд руб. и незаконном хранении и переделке оружия.

В июле Иванова приговорили к 13 с половиной годам колонии (по двум эпизодам — растраты и легализации незаконных доходов). Имущество бывшего замминистра на сумму свыше 2,5 млрд руб. было изъято. Также Иванова лишили звания заслуженного строителя Российской Федерации. В качестве дополнительной меры суд назначил ему штраф в размере 100 млн руб.