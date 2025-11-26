В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ

Ален Симонян (Фото: ТАСС)

Армения «фактически вышла» из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер Национального собрания республики Ален Симонян. Его цитирует Armenpress.

«Мы фактически вышли. А остальное оставьте на усмотрение нашей политической целесообразности и наших переговоров», — сказал Симонян в ответ на вопрос, почему пока страна не покидает блок.

Спикер подчеркнул, что выход из ОДКБ не эквивалентен «антироссийским настроениям».

«Если вы вступаете в организацию, например, в Союз журналистов, и [она] не выполняет свои обязательства, а вы хотите из нее выйти, то вы выступаете против журналистики?» — спросил он представителей прессы.

Ранее в МИДе республики заявили, что сейчас Армения не рассматривает возможность выхода из ОДКБ. Официальный Ереван подчеркнул, что не участвует в работе организации и не препятствует ей.

Вчера помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что представителей Армении не будет на саммите ОДКБ в Киргизии 27 ноября.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года, страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что ОДКБ должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Сейчас в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В мае 1999 года из блока вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний сначала приостановил членство, затем восстановил его, а потом снова вышел.