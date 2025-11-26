 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Матвиенко назвала порочным, что работники «вдруг все стали самозанятыми»

Матвиенко назвала порочной практику перевода сотрудников в самозанятые
В стране растет число сотрудников, переводимых компаниями в статус самозанятых ради ухода от налогов, заявила Матвиенко. По ее словам, из-за «порочной практики» люди теряют социальную защищенность, а законодательство нарушается
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко назвала порочной практику перевода сотрудников в самозанятые, когда они на самом деле «никак не самозанятые».

«Количество ложных самозанятых резко выросло <...> Сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры — они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством <...> вдруг все стали самозанятыми. В ресторанах такая же история», — заявила спикер на пленарном заседании.

Матвиенко пообещала дорожную карту по сборам с «безработных на Mercedes»
Политика
Фото:Bruno Vincent / Getty Images

Матвиенко подчеркнула, что из-за этой cхемы, которая, в частности, направлена на уход от уплаты НДФЛ, снижается социальная защищенность людей и нарушается законодательство.

По ее словам, Совфед уже обращался с этим вопросом в правительство, и там уже ищут решение.

В марте в ФНС сообщили, что массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, компаний, которые так оптимизируют налоги, мало — и они «как на ладони».

При этом, по данным налоговиков, число самозанятых в октябре 2025 года достигло почти 15 млн человек, по состоянию на декабрь 2024 года оно составляло около 12 млн.

Режим самозанятости действует в России с 2019 года и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Валентина Матвиенко Совет Федерации самозанятые
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Матвиенко пообещала дорожную карту по сборам с «безработных на Mercedes»
Политика
Матвиенко заявила, что русские и украинцы помирятся
Политика
Матвиенко предложила собирать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:50 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:50
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 тыс. 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24