Матвиенко назвала порочным, что работники «вдруг все стали самозанятыми»
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко назвала порочной практику перевода сотрудников в самозанятые, когда они на самом деле «никак не самозанятые».
«Количество ложных самозанятых резко выросло <...> Сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры — они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством <...> вдруг все стали самозанятыми. В ресторанах такая же история», — заявила спикер на пленарном заседании.
Матвиенко подчеркнула, что из-за этой cхемы, которая, в частности, направлена на уход от уплаты НДФЛ, снижается социальная защищенность людей и нарушается законодательство.
По ее словам, Совфед уже обращался с этим вопросом в правительство, и там уже ищут решение.
В марте в ФНС сообщили, что массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, компаний, которые так оптимизируют налоги, мало — и они «как на ладони».
При этом, по данным налоговиков, число самозанятых в октябре 2025 года достигло почти 15 млн человек, по состоянию на декабрь 2024 года оно составляло около 12 млн.
Режим самозанятости действует в России с 2019 года и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.
