В ФНС оценили масштаб перетока работников в самозанятые

Массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, заявили в ФНС России. Компаний, которые таким образом оптимизируют налоги, мало, у налоговиков они «как на ладони»

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Введение налога на профессиональный доход существенно не повлияло на переток сотрудников из официального трудоустройства в самозанятые, в основном самозанятость работает на обеление трудовых отношений. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев в ходе вебинара, организованного компанией «Такском».

По его словам, статистика налоговой службы не показывает перетока работников в самозанятые. «Как в 2018 году было 56 млн работающего трудоустроенного населения, так столько же и осталось в 2023 году. <...> Самозанятость не оказывает значимого влияния на количество трудоустроенных граждан», — сказал он.

Количество трудоустроенного в соответствии с Трудовым кодексом населения колебалось в эти годы в диапазоне от 55,3 млн до 56,8 млн человек, следует из презентации Мальцева. Наименьшее количество официально работающих — 55,3 млн — было в 2020 году, что объясняется пандемией коронавируса, уточнил представитель ФНС.

Согласно отчетности ФНС, за 2023 год около 56,4 млн физлиц получали зарплату, с которой работодатели уплачивали НДФЛ (включая 2,1 млн лиц, не являющихся гражданами России). При этом Росстат сообщает, что в настоящее время 73,5 млн человек в стране заняты экономической деятельностью. Разница объясняется в основном числом самозанятых и теневой занятостью, которую Росстат выявляет опросным методом.

Режим самозанятости действует с 2019 года. Он установлен на десять лет и продлится до конца 2028 года. Человек вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно ТК. Эта мера направлена на то, чтобы работодатели не заставляли сотрудников получать статус самозанятых с целью ухода компании от уплаты налогов.

Хотя институт самозанятости, с одной стороны, «позволил вывести из тени очень много людей», с другой стороны, через него реализуются «определенные истории, по сути, с наемным трудом», заявляла в феврале замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, стимулирование появления новых самозанятых в нынешних экономических условиях (в частности, через инструмент соцконтракта, который позволяет самозанятому получить единовременную выплату в 350 тыс. руб. на открытие своего дела) часто носит «контрпродуктивный» характер, поскольку экономика сейчас «нуждается в других компетенциях и совершенно в других секторах».

Эффект обеления

На сегодняшний день проблема подмены трудовых отношений самозанятостью «не является массовой», сообщил Мальцев. «Мы выявляем такие компании. Компаний таких немного, мы их видим, все они как на ладони. В спокойном режиме с ними работаем», — сказал он.

По оценке ФНС, менее 1% компаний, работающих с самозанятыми, находятся в группе риска — то есть теоретически могут оформлять работающих полный день сотрудников как самозанятых. Для выявления таких организаций налоговики оценивают несколько параметров: график периодичности выплат и их объем, предыдущие места работы самозанятого и связи текущих заказчиков самозанятого с его бывшими работодателями. К примеру, если самозанятый ежемесячно получает деньги дважды в месяц в одни и те же числа, а объем выплат сопоставим со средней зарплатой, это может быть признаком того, что его работодатель использует незаконную схему.

Вместе с тем средний месячный доход самозанятых примерно в два раза ниже, чем средняя зарплата по стране. Так, в 2024 году 88% самозанятых имели средний доход ниже средней зарплаты. Если средняя зарплата в России в прошлом году составила, по данным Росстата, 83 875 руб., то средний доход самозанятого в месяц был на уровне 34 445 руб., следует из презентации ФНС. В принципе доход самозанятого до уплаты налогов не может превышать 2,4 млн руб. в год, или 200 тыс. в среднем за месяц (если лимит превышен, человек лишается статуса самозанятого).

Самые большие средние доходы у самозанятых в Москве (43 219 руб.), Санкт-Петербурге (40 146 руб.), Московской области (37 346 руб.) и Нижегородской области (31 909 руб.).

По словам Мальцева, невысокий размер средних доходов доказывает, что для основной массы самозанятость является не постоянной работой, а скорее эпизодической деятельностью.

Статистика ФНС фиксирует рост доли самозанятых в массе неработающих граждан трудоспособного возраста. Если в 2019 году их доля составляла 0,4%, то по итогам 2023 года она достигла 12,5%, следует из презентации. В ФНС называют таких людей «вышедшими из тени» — если раньше они работали неофициально и не платили налоги со своих доходов, то теперь стали плательщиками налога на профессиональный доход. В 2024 году самозанятые заплатили в госбюджет почти 95 млрд руб. (37% из них по закону уходит в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, самозанятые имеют право на полис ОМС).

На сегодняшний день зарегистрировано более 12 млн самозанятых (по состоянию на конец февраля 2025 года — 12,74 млн, из которых 12,11 млн — физические лица, 632 тыс. — индивидуальные предприниматели, согласно последней статистике ФНС), при этом 7,8 млн из них ФНС считает «активными самозанятыми», отметил Мальцев. Это значит, что они осуществляли деятельность хотя бы раз за последний год, уточнил он.

Самозанятые платят налог по льготной ставке — 4 или 6%. Как отмечается на сайте ФНС, это позволяет «легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность». В том числе режим налога на профессиональный доход используется для сдачи недвижимости в аренду.