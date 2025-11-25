Матвиенко пообещала дорожную карту по сборам с «безработных на Mercedes»

Матвиенко пообещала план по сборам на ОМС с «безработных на Mercedes»

«Безработные» со скрытым доходом, «которые ездят на Mercedes», должны платить за ОМС, заявила Матвиенко. Однако главное условие при продвижении инициативы — сохранение конституционного права каждого на бесплатную медпомощь

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала свою инициативу обязать неработающих самостоятельно оплачивать ОМС. По ее словам, делать это должны те неработающие люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС». Об этом она сообщила в интервью «МК».

«Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тыс., а «на бумаге» показывает, что за 10 тыс. Мы сейчас все живем «за стеклом», все прозрачны», — сказал она.

По ее словам, справедливо было бы найти для «этой категории» механизм участия в системе ОМС. При этом Матвиенко подчеркнула, что важнейшее условие при продвижении инициативы — сохранение права каждого на бесплатную медицинскую помощь, закрепленного в Конституции.

Матвиенко также заявила, что налоговые органы должны активнее выявлять скрытые доходы граждан — «справедливость должна быть в обществе». Она отметила, что за «неработающих» платят региональные бюджеты — то есть «пенсионеры, дети, студенты, инвалиды» и «домохозяйки, которые воспитывают детей».

В начале октября Матвиенко в ходе слушаний по проекту бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тыс. руб. в год в российский бюджет, и снять «несправедливую нагрузку» с регионов. С соответствующей идеей она обратилась к министру финансов Антону Силуанову.

Инициатива главы Совфеда получила поддержку, в том числе от властей Петербурга, где Матвиенко ранее была губернатором, и в комитете Госдумы по охране здоровья.