Кремль призвал не преувеличивать значение утечек переговоров по Украине
Значение утечек в СМИ информации о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Я бы не преувеличивал их значение», — ответил Песков на вопрос, кому выгодны эти утечки.
«Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, это однозначно», — добавил представитель президента.
Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября.
Дмитриев назвал публикацию фейком.
«Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер», — заявил, в свою очередь, Ушаков.
Утечки по поводу контактов насчет украинского урегулирования помощник президента назвал недопустимыми. Он также сообщил о намерении обсудить эту тему с Уиткоффом.
