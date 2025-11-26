Кремль призвал не преувеличивать значение утечек переговоров по Украине

Песков: значение утечек телефонных переговоров по Украине не надо преувеличивать

Преувеличивать утечки информации в СМИ о переговорах по урегулированию на Украине не стоит, считает Песков. По его мнению, «однозначно» будет множество лиц, которые захотят сорвать движение к миру

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Значение утечек в СМИ информации о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я бы не преувеличивал их значение», — ответил Песков на вопрос, кому выгодны эти утечки.

«Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, это однозначно», — добавил представитель президента.

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября.

Дмитриев назвал публикацию фейком.

«Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер», — заявил, в свою очередь, Ушаков.

Утечки по поводу контактов насчет украинского урегулирования помощник президента назвал недопустимыми. Он также сообщил о намерении обсудить эту тему с Уиткоффом.