Кремль призвал не преувеличивать значение утечек переговоров по Украине

Песков: значение утечек телефонных переговоров по Украине не надо преувеличивать
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Преувеличивать утечки информации в СМИ о переговорах по урегулированию на Украине не стоит, считает Песков. По его мнению, «однозначно» будет множество лиц, которые захотят сорвать движение к миру
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Значение утечек в СМИ информации о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не стоит преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я бы не преувеличивал их значение», — ответил Песков на вопрос, кому выгодны эти утечки.

«Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, это однозначно», — добавил представитель президента.

Ушаков заявил о фейковых утечках телефонных переговоров по Украине
Политика
Юрий Ушаков

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября.

Дмитриев назвал публикацию фейком.

«Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер», — заявил, в свою очередь, Ушаков.

Утечки по поводу контактов насчет украинского урегулирования помощник президента назвал недопустимыми. Он также сообщил о намерении обсудить эту тему с Уиткоффом.

Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
