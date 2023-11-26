WSJ узнала, что участники переговоров ожидают продления перемирия в Газе
Участники переговоров между Израилем и ХАМАС надеются, что временное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено еще на четыре дня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Также они рассчитывают, что палестинской группировкой будут освобождены еще 40–50 заложников — женщин и детей.
ХАМАС согласился за время действующего с 24 ноября четырехдневного перемирия отпустить 50 захваченных им израильских заложников. В пятницу и в ночь на 26 ноября ХАМАС освободил в общей сложности 41 заложника, Израиль за это время выпустил 78 женщин и детей, содержавшихся в его тюрьмах. Еще четверо заложников, удерживаемых в секторе Газа, были освобождены до начала перемирия, напоминает газета.
Вечером 26 ноября ХАМАС освободил третью группу захваченных им людей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 14 израильских заложников и трое иностранцев были переданы Международному комитету Красного Креста.
Перед этим группировка объявила, что выпустила заложника с российским гражданством «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обладатель российского паспорта был отпущен «вне списка об обмене». По ее словам, освобождение было следствием «прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС». Захарова назвала имя россиянина — Рон Олегович Кривой.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара заключили временное перемирие в секторе Газа, оно началось утром 24 ноября и продлится четыре дня. За это время группировка обязалась освободить 50 захваченных израильских заложников. Израиль в свою очередь выпустит 150 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Затем, как предполагалось, пауза в боевых действиях будет продлеваться на один день за каждые десять освобожденных заложников. Израиль обещал отпустить еще до 150 палестинских заключенных в обмен на 50 захваченных ХАМАС израильтян. В течение этого времени в сектор Газа также должна поступать гуманитарная помощь с топливом.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами