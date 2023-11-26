WSJ узнала, что участники переговоров ожидают продления перемирия в Газе

Участники переговоров надеются, что перемирие удастся продлить еще на четыре дня и что за это время ХАМАС освободит еще 40–50 заложников, пишет газета. Группировка 26 ноября передала третью группу заложников из 17 человек

Дейр-эль-Балах, сектор Газа (Фото: Fadi Shana / Reuters)

Участники переговоров между Израилем и ХАМАС надеются, что временное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено еще на четыре дня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Также они рассчитывают, что палестинской группировкой будут освобождены еще 40–50 заложников — женщин и детей.

ХАМАС согласился за время действующего с 24 ноября четырехдневного перемирия отпустить 50 захваченных им израильских заложников. В пятницу и в ночь на 26 ноября ХАМАС освободил в общей сложности 41 заложника, Израиль за это время выпустил 78 женщин и детей, содержавшихся в его тюрьмах. Еще четверо заложников, удерживаемых в секторе Газа, были освобождены до начала перемирия, напоминает газета.

Вечером 26 ноября ХАМАС освободил третью группу захваченных им людей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 14 израильских заложников и трое иностранцев были переданы Международному комитету Красного Креста.

Перед этим группировка объявила, что выпустила заложника с российским гражданством «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обладатель российского паспорта был отпущен «вне списка об обмене». По ее словам, освобождение было следствием «прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС». Захарова назвала имя россиянина — Рон Олегович Кривой.