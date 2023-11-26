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Политика ,  
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Евросоюз заинтересовался конкуренцией с США в экспорте оружия

Politico: Евросоюз изучит перспективы конкуренции с США в экспорте оружия
Власти США помогают частным оборонным заводам продавать продукцию в другие страны мира. Руководство Евросоюза предложило скопировать эту модель, чтобы усилить помощь Украине и другим партнерам
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Еврокомиссия заинтересовалась возможностью скопировать схему продажи США вооружений за границу, в рамках которой Пентагон использует собственное влияние для продвижения продукции частных предприятий. Об этом пишет Politico, изучив восьмистраничный документ ЕК, разосланный представителям стран ЕС.

Речь идет об американской программе Foreign Military Sales (FMS). Она позволяет странам осуществлять закупки вооружений напрямую у правительства США, не обращаясь к самим оборонным компаниям, что позволяет ускорить поставки снаряжения, используя запасы Пентагона.

Еврокомиссия в этом консультационном документе задается вопросом, следует ли изучить возможность создания европейского аналога программы, основанной на межправительственных соглашениях, чтобы поддержать закупки у европейских оборонных предприятий для поддержки партнеров, в числе которых Украина.

После начала Россией военной операции на Украине европейские правительства значительно нарастили оборонные расходы, однако контракты часто доставались американским подрядчикам вместо европейских. ЕК в документе привела данные, согласно которым 95% приобретенного американского оружия осуществлялось с 24 февраля 2022 года по схеме FMS, всего объем закупок превысил $60 млрд.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

План создания аналога программы FMS еще под вопросом и будет зависеть от реакции стран Евросоюза. Однако ЕК настаивает, что программа дает промышленности конкурентное преимущество. В конце ноября с предложением к странам Европы перестать полагаться на американскую промышленность выступили два крупнейших европейских оборонных производителя — Saab и Airbus.

«Я борюсь за то, чтобы мы покупали европейское. А чтобы покупать европейское, нужно иметь возможность производить больше и быстрее в Европе», — отмечал еврокомиссар Тьерри Бретон, который в начале 2024 года представит оборонно-промышленную стратегию для поддержки европейской промышленности. Он добавил, что формирующийся мир станет миром соотношения сил, где военный потенциал займет чрезвычайно важное место. «Европа — это полюс демократической стабильности, столкнувшийся с возрождением автократий и диктатур. Она должна научиться с каждым днем все больше наделять себя атрибутами силы», — подчеркнул Бретон.

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Российская сторона критикует помощь Украине со стороны стран Запада. «Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента», — считает глава МИДа Сергей Лавров.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз НАТО США экспорт оружия Еврокомиссия Пентагон США

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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