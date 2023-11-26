С космодрома Плесецк запустили ракету с аппаратом для Минобороны
Воздушно-космические силы (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны с космодрома Плесецк, сообщило оборонное ведомство.
«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС).
27 октября ведомство запустило ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк также с аппаратами в интересах Минобороны. Еще один подобный запуск прошел в августе.
В июле 2022 года на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что весь ресурс космических аппаратов корпорации задействован в интересах Минобороны. «Есть орбитальная группировка у Министерства обороны. Она создается на наших предприятиях. От того, как мы ловко и умело работаем, зависит количество космических аппаратов», — отметил он тогда.
По словам Рогозина, в тот момент на орбите было «очень мало» российских спутников — чуть более 160 гражданского и военного назначения.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами