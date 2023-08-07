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Минобороны запустило с космодрома Плесецк «Союз» с военным спутником

Минобороны: с космодрома Плесецк запущен «Союз» с военным спутником на борту
Вид на стартовавшую с космодрома Плесецк ракету-носитель &laquo;Союз-2.1б&raquo; со спутником для Минобороны России
Вид на стартовавшую с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником для Минобороны России (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Воздушно-космические силы провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны.

Ракета стартовала космическим аппаратом, запущенным «в интересах Минобороны», сообщили в ведомстве.

В июле 2022 года тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что весь ресурс космических аппаратов корпорации задействован в интересах Минобороны.

«Есть орбитальная группировка у Министерства обороны. Она создается на наших предприятиях. От того, как мы ловко и умело работаем, зависит количество космических аппаратов», — отметил он тогда.

По словам Рогозина, в тот момент на орбите было «очень мало» российских спутников — чуть более 160 гражданского и военного назначения.

В то же время, заявил глава «Роскосмоса», против российской армии развернуты тысячи спутников. «У одного Илона Маска, к примеру, более 2 тыс. космических аппаратов системы Starlink. Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск», — добавил он.

По словам Рогозина, они наблюдают за российскими военными, «как в кино», и передают информацию на огневые позиции. В связи с этим военнослужащие находятся в сложном положении, но «побеждают за счет характера, выдержки и воли».

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Плесецк Минобороны запуск спутника
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