Суд впервые подтвердил право мобилизованного на гражданскую службу

Житель Гатчины Павел Мушуманский, призванный в сентябре, просил направить его на альтернативную гражданскую службу по религиозным убеждениям. Призывная комиссия отказала, но он успешно оспорил законность своей мобилизации в суде

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Суд в Ленинградской области подтвердил право жителя Гатчины Павла Мушуманского на альтернативную гражданскую службу при частичной мобилизации, сообщил РБК его адвокат Александр Передрук.

«Ленинградский областной суд оставил без изменения решение Гатчинского городского суда, рассмотрел в апелляционном порядке. Признано незаконным решение призывной комиссии о мобилизации Павла», — рассказал Передрук.

По словам адвоката, «Павел теперь не военнослужащий, то есть все правовые последствия от этого решения нивелируются». Сейчас Мушуманский находится не в части, сообщил он.

РБК направил запрос в Ленинградский областной суд.

23-летний Павел Мушуманский — евангельский христианин. В 2019 году его призвали в армию, но из-за религиозных убеждений он попросил об альтернативной гражданской службе. Призывная комиссия согласилась, и в 2019–2021 годах Мушуманский работал в психоневрологическом интернате, передавал «Коммерсантъ».

В сентябре, после объявления в России частичной мобилизации, Мушуманский получил повестку и пришел в военкомат, где вновь попросил об АГС, но на этот раз получил отказ. Молодого человека направили в воинскую часть, где он отказался брать в руки оружие и носить форму. В ноябре ему удалось оспорить законность своего призыва в Гатчинском городском суде, юрист Павел Чиков отмечал, что это первый такой прецедент в России.

Однако военный комиссар Гатчины и Гатчинского района подал жалобу на решение в пользу мобилизованного. 16 марта областной суд отказал призывной комиссии в ее удовлетворении.

В конце октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Затем закон утвердил Совфед и подписал президент Владимир Путин. При этом ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» говорилось, что альтернативная служба при объявленной в России в сентябре частичной мобилизации не предусмотрена; юристы отмечали, что до этого правовых актов о подобной службе в таких условиях в стране не было.

Частичная мобилизация началась 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что задание по набору 300 тыс. человек выполнено. При этом указа о завершении мбилизации выпущено не было. В марте жители российских регионов вновь начали получать повестки в военкоматы, власти заверяют, что это делается исключительно для «уточнения данных» и вторая волна мобилизации не обсуждается.