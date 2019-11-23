NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

Как пишет газета, как минимум с 2017 года бизнесмены и влиятельные люди России и Украины получали информацию от российских разведчиков о вмешательстве Украины в выборы США и передавали эти данные американским властям и журналистам

Бывший эксперт по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл (Фото: Loren Elliott / Reuters)

Российская разведка несколько лет вела кампанию по фальсификации доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в разведке США.

По их информации, начиная с 2017 года Россия пыталась «создать впечатление» о том, что именно Киев, а не Москва, был причастен к взлому почты Демократической партии и другим случаям вмешательства в ход выборов.

Газета пишет, что российские разведчики действовали не напрямую, а через «сеть посредников»: Москва передавала информацию о влиянии Киева «видным россиянам и украинцам», а те, в свою очередь, использовали «сеть посредников» — других предпринимателей, олигархов и своих партнеров, чтобы передать ее дальше — американским властями и некоторым журналистам, которые, скорее всего, были не в курсе о том, откуда взялись эти данные.

По данным NYT, тема обсуждалась на брифинге, на котором присутствовали сенаторы и представители американской разведки. Мероприятие, как отмечает газета, организовали после после выступления бывшего эксперта по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фионы Хилл в конгрессе. В своих показаниях по делу об импичменте Трампу она коснулась точки зрения, что Россия не причастна к вмешательству в ход выборов в 2016 году, и за этим, вероятно, стоит Украина и ее службы безопасности.