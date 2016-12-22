Эксперты оценили вероятность вторжения России в страны Балтии

Эксперты американской корпорации RAND оценили эффективность политики сдерживания, которую США проводят в Прибалтике. Угрозы региону от России минимальны, но Вашингтону рекомендовано демонстрировать поддержку балтийским странам

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Несмотря на вызовы, которые стоят перед США в связи с необходимостью защиты таких регионов, как Восточная Европа и Китайское море, американские военные круги уделяют недостаточно внимания сдерживанию потенциальных противников в них. На эту проблему указали эксперты частной аналитической корпорации RAND в своем докладе «Изучение требований для эффективного сдерживания межгосударственной агрессии», опубликованном 20 ноября.

В качестве одного из регионов, где США реализуют свою стратегию по сдерживанию потенциального агрессора, аналитики RAND называют Прибалтику. Как отмечается в документе, война в Грузии 2008 года и «аннексия» Россией Крыма в 2014 году демонстрируют, что «российский президент Владимир Путин не считает европейские границы незыблемыми». При этом в Латвии, Эстонии и Литве существует беспокойство относительно намерений Москвы, и эти государства ищут гарантий своей безопасности у партнеров по НАТО. Тревогу стран Балтии эксперты объяснили угрозой, которая на протяжении веков исходила в их отношении со стороны крупных стран, включая Россию. Кроме того, в некоторых государствах проживает значительное русскоязычное меньшинство, и там опасаются, что Россия может использовать этот фактор в своих целях.

Риск вторжения минимален

Авторы доклада оценили российскую заинтересованность во вторжении в Прибалтику, а также адекватность нынешних мер США по предотвращению агрессии. Согласно выводам экспертов RAND, шансы военной агрессии России в Прибалтике малы. Москва критикует расширение НАТО и стремится изменить нынешнюю стратегическую среду в свою пользу, однако она не рассматривает «агрессивные действия в Прибалтике как средство достижения этих целей», подчеркивают аналитики. «Россия <...> не считает Прибалтику стратегически важным регионом в той же мере, в которой она считает таковыми Грузию или Украину», — констатируют авторы доклада.

Как обращают внимание эксперты RAND, ​Россия использует другие средства, чтобы продвигать свои национальные интересы. Речь идет, в частности, об укреплении Организации Договора о коллективной безопасности — для противостояния НАТО и Евразийского экономического союза — для конкуренции с Европейским союзом.

Поведение России может стать более агрессивным в связи с развертыванием средств американской противоракетной обороны в странах Балтии, допускают эксперты. В то же время Москва еще с 1990-х годов выражает опасения, что американские силы ПРО могут блокировать возможность нанесение Россией ответного ядерного удара. «Развитие событий в последнее время не свидетельствует о том, что, по мнению России, стратегический баланс был коренным образом изменен (в пользу ее соперников. — РБК)», — отмечают эксперты.

Аналитики также не нашли свидетельств наращивания Россией военных сил у границ с Прибалтикой. Даже после саммита НАТО в Варшаве, на котором были утверждены меры по сдерживанию России, Москва, укрепив свои позиции на юго-западном направлении вдоль границы с Украиной, не стала наращивать военное присутствие у границ с Прибалтикой, обратили внимание аналитики. «Военные силы могут быть передислоцированы из одного района в другой, но такие действия требуют времени и привлекут внимание», — отмечается в докладе.

Еще одна причина, по которой вторжение России в Прибалтику является маловероятным, — высокие риски, с которыми сопряжен такой шаг, считают аналитики. По мнению экспертов RAND, прямая конфронтация России с США представляет большую опасность для Москвы. «Несмотря на предпринимаемые Россией с 2009 года попытки модернизировать свои военные силы, оценка стратегического баланса сил России и Соединенных Штатов указывает на преимущества США. Россия тратит в десять раз меньше на оборону, чем Соединенные Штаты, и располагает меньшим количеством солдат и ключевых единиц боевой техники — истребителей, кораблей и подводных лодок», — указывают авторы доклада. При этом Россия не видит со стороны присутствия НАТО в Прибалтике острой угрозы своей безопасности и вряд ли пойдет на какие-то отчаянные действия, считают эксперты.

В этом контексте принятые США меры по обеспечению защиты Прибалтики в целом являются достаточными, убеждены эксперты RAND. Однако они советуют Вашингтону продолжать инвестировать в страны региона и демонстрировать приверженность ст. 5 устава НАТО, в которой говорится, что «вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом». США также стоит подтолкнуть Эстонию и Латвию к реализации дополнительных усилий, чтобы удовлетворить нужды русскоязычного населения. По мнению экспертов, это лишит Москву средства влияния на страны Прибалтики.

Политики хотят перестраховаться

Начиная с 2017 года в Польше и странах Прибалтики было размещено более 7 тыс. солдат стран НАТО. Из них 4 тыс. были отправлены в регион под эгидой Североатлантического альянса. К 2020 году НАТО намерено разместить в регионе 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней. Это необходимо, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае угрозы вторжения на натовскую территорию. Как в июле заявляла заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, эти силы могут быть стянуты из всех стран альянса в случае возникновения кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибалтике и Польше натовских сил.

По итогам балтийского саммита в Вашингтоне, прошедшего в апреле этого года, США также пообещали предоставить Литве, Латвии и Эстонии дополнительную военную помощь: почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и свыше $70 млн на обучение военных и на закупку снаряжения.

В мае министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал партнеров по НАТО приложить дополнительные усилия для укрепления безопасности стран Балтии. Линкявичюс, в частности, предложил развернуть в Прибалтике не только сухопутные войска альянса, но также флот и воздушные силы, передавало издание The Baltic Times.

Размещенные в Прибалтике силы НАТО не способны предотвратить агрессивное поведение российской армии, которая находится в стадии модернизации, считает Кир Джайлс из аналитического центра Chatham House. По мнению аналитика, Запад должен быть готовым к наихудшему сценарию и оставлять открытой возможность наращивания военной помощи странам Балтии. Западным державам стоит демонстрировать, что они готовы за себя постоять, и только таким образом угроза со стороны России может быть предотвращена, написал Джайлс на сайте Европейского центра Карнеги.

По мнению сопредседателя Русского союза Латвии Татьяны Жданок, угроза вторжения России в Прибалтику является надуманной. «Никаких рисков нет, а вероятность военной агрессии России в отношении стран Балтии (и в целом в отношении всех стран — членов НАТО) просто-напросто равна нулю», — подчеркнула она в беседе с РБК.