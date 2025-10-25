Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», выполняющую задачи на красноармейском (покровском) направлении в Донбассе, говорится в сообщении Минобороны.
«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — сообщили в военном ведомстве.
Герасимов отметил успехи военной группировки во взятии под российский контроль территорий ДНР и наметил дальнейшие задачи, добавили в министерстве.
В октябре группировка «Центр» заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — это, в частности, пригородные Новопавловка и Чунишино, а также несколько поселений близ расположенного по соседству с городом Мирнограда — например, Балаган и Московское. На этой неделе военное ведомство сообщило, что группировка улучшила тактическое положение на красноармейском направлении.
