Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска

Генерал Герасимов проверил деятельность группировки «Центр», которая подошла к Покровску (Красноармейску), и отметил ее успехи в в занятии населенных пунктов ДНР

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», выполняющую задачи на красноармейском (покровском) направлении в Донбассе, говорится в сообщении Минобороны.

«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — сообщили в военном ведомстве.

Герасимов отметил успехи военной группировки во взятии под российский контроль территорий ДНР и наметил дальнейшие задачи, добавили в министерстве.

В октябре группировка «Центр» заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — это, в частности, пригородные Новопавловка и Чунишино, а также несколько поселений близ расположенного по соседству с городом Мирнограда — например, Балаган и Московское. На этой неделе военное ведомство сообщило, что группировка улучшила тактическое положение на красноармейском направлении.