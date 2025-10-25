 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска

Глава Генштаба Герасимов прибыл на фронт в район Покровска
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Герасимов проверил деятельность группировки «Центр», которая подошла к Покровску (Красноармейску), и отметил ее успехи в в занятии населенных пунктов ДНР

Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска
Video

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», выполняющую задачи на красноармейском (покровском) направлении в Донбассе, говорится в сообщении Минобороны.

«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — сообщили в военном ведомстве.

Герасимов отметил успехи военной группировки во взятии под российский контроль территорий ДНР и наметил дальнейшие задачи, добавили в министерстве.

WP сообщила, что в Пентагоне увидели угрозу окружения ВСУ у Покровска
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

В октябре группировка «Центр» заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — это, в частности, пригородные Новопавловка и Чунишино, а также несколько поселений близ расположенного по соседству с городом Мирнограда — например, Балаган и Московское. На этой неделе военное ведомство сообщило, что группировка улучшила тактическое положение на красноармейском направлении.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны Генштаб Валерий Герасимов Покровск
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Глава Покровска назвал число оставшихся в городе жителей
Политика
Герасимов рассказал о боях в Красноармейске в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии Дроновки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Путин поздравил Токаева с Днем республики Политика, 11:02
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Спасатель заявил, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу Общество, 10:57
Глава Генштаба прибыл на фронт в район Покровска Политика, 10:56
Стареем по-своему: что такое российский тип старения и как с ним боротьсяПодписка на РБК, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вильфанд сообщил о «сентябрьской» погоде на октябрьских выходных в Москве Общество, 10:37
Times рассказала о Лениных, Сталиных и укреплении позиций России в Индии Политика, 10:34
Мозг покупает первым: зачем бизнесу нейродизайнПодписка на РБК, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для «еретического» вещания на СССР Политика, 10:20
Еда — новый люкс: как продукты питания превращаются в маркер статусаПодписка на РБК, 10:19
В Сочи на месте взрыва газа ввели режим локальной чрезвычайной ситуации Общество, 10:18