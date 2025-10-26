Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за слов о союзе с Россией

Мэру вменили публичные призывы к отказу от суверенитета Армении после слов о том, чтобы страна заключила союз с Россией. Защита фигуранта назвала его преследование политическим

Вардан Гукасян (Фото: пресс-служба мэрии Гюмри)

Мэру Гюмри Вардану Гукасяну, взятому под арест по обвинению во взяточничестве, предъявлено новое обвинение, говорится в заявлении его защиты, которое приводит News.am.

«В отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна было принято решение о возбуждении нового уголовного преследования за высказывания им... мнения о вступлении Армении в союз с другими странами, «квалифицированные» как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса)», — сказано в нем.

Сторона Гукасяна отвергает обвинение, отметив, что оно не имеет связи со ст. 422 и является «проявлением политического преследования».

В сентябре мэр выражал мнение о необходимости союза Армении с Россией. «Я не говорю, что мы должны стать Пятигорской областью или Ульяновской областью. Я говорю, что Республика Армения должна образовать союз со своими законами, своим Национальным собранием, своим правительством, своим президентом и всем остальным», — сказал он тогда.

Гюмри — второй по величине город Армении после Еревана, там дислоцируется российская военная база. Гукасян возглавил город в апреле этого года.

Гукасяна арестовали 21 октября на два месяца, задержание прошло днем ранее. Антикоррупционный комитет сообщал, что глава Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здание подлежало сносу, однако власти пообещали не принимать никаких мер, потребовав взамен 4 млн драм (около 850 тыс. руб.).