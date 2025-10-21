Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца

Вардан Гукасян (Фото: Национальное собрание Республики Армения)

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца по делу о получении и даче взяток в крупном размере, сообщает News.am.

Антикоррупционный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с вечера 20 октября. Решение принял судья Вардгес Саркисян. Перед оглашением ареста во дворе суда было сосредоточено большое количество полицейских сил, отмечает издание.

Гюмри — второй по величине город Армении, административный центр Ширакской области. Расположен в 126 км к северу от Еревана. Вардан Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. В выборах он участвовал от Коммунистической партии Армении. Его кандидатуру поддержали 18 из 33 членов Совет старейшин.

Гукасяна задержали накануне, 20 октября, вместе с семью другими сотрудниками городской администрации. По поводу меры пресечения для них, как пишет Armenpress, Антикоррупционный комитет выступит позднее.

По данным последнего, уголовное дело возбудили по факту легализации самовольной постройки в городе. Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки и пообещали не сносить здание, потребовав взятку в размере 4 млн драмов (около 850 тыс. руб.).

Как сообщили в Антикоррупционном комитете, чтобы обеспечить конспирацию, члены преступной группы устроили слежку за неугодными участниками общественного совета города. Подозреваемые таким образом хотели собрать данные для шантажа.