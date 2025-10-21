 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца

Вардан Гукасян
Вардан Гукасян (Фото: Национальное собрание Республики Армения)

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца по делу о получении и даче взяток в крупном размере, сообщает News.am.

Антикоррупционный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с вечера 20 октября. Решение принял судья Вардгес Саркисян. Перед оглашением ареста во дворе суда было сосредоточено большое количество полицейских сил, отмечает издание.

Гюмри — второй по величине город Армении, административный центр Ширакской области. Расположен в 126 км к северу от Еревана.

Вардан Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. В выборах он участвовал от Коммунистической партии Армении. Его кандидатуру поддержали 18 из 33 членов Совет старейшин.

Гукасяна задержали накануне, 20 октября, вместе с семью другими сотрудниками городской администрации. По поводу меры пресечения для них, как пишет Armenpress, Антикоррупционный комитет выступит позднее.

По данным последнего, уголовное дело возбудили по факту легализации самовольной постройки в городе. Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки и пообещали не сносить здание, потребовав взятку в размере 4 млн драмов (около 850 тыс. руб.).

Как сообщили в Антикоррупционном комитете, чтобы обеспечить конспирацию, члены преступной группы устроили слежку за неугодными участниками общественного совета города. Подозреваемые таким образом хотели собрать данные для шантажа.

Полина Дуганова
Армения Гюмри мэр города коррупция взятки
