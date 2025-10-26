 Перейти к основному контенту
Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента

Губернатор Калифорнии Ньюсом не исключил своего выдвижения на выборах президента
Срок полномочий демократа Ньюсома на посту губернатора истекает в январе 2027 года. Он не исключил, что рассмотрит возможность баллотироваться на выборах президента 2028 года после промежуточных выборов
Гэвин Ньюсом
Гэвин Ньюсом (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, противник администрации Дональда Трампа, заявил в интервью CBS News Sunday Morning, что рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года после промежуточных выборов, которые пройдут в следующем году.

На вопрос, будет ли он «всерьез думать» о выдвижении своей кандидатуры на пост президента после промежуточных выборов в конгресс, демократ ответил: «Да, иначе я бы солгал». «Судьба это решит», — сказал он.

Срок полномочий Ньюсома на посту губернатора Калифорнии истекает в январе 2027 года, он не сможет баллотироваться, поскольку не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Впервые Ньюсом победил на выборах губернатора Калифорнии в 2018 году, а в 2021-м был переизбран. Летом прошлого года The Economist и Bloomberg называли его одной из возможных замен Джозефа Байдена в качестве кандидата от демократов на выборах президента после его провала на дебатах с Трампом.

58-летний Ньюсом посетил ключевые колеблющиеся штаты, в том числе в июле Южную Каролину, где на данный момент запланированы первые праймериз демократов на выборах 2028 года. Говоря о возможности баллотироваться на пост главы Белого дома, он заявил: «Идея о том, что парень, набравший 960 баллов SAT (единый экзамен в США; оценивается в 400–1600 баллов. — РБК), все еще испытывающий трудности с чтением сценариев, всегда сидевший в конце класса, сама по себе является необычной. Кто, черт возьми, знает? Я с нетерпением жду, кто появится в 2028 году и кто встретит этот момент. И это вопрос к американскому народу».

Губернатор Калифорнии отклонил требование Трампа выплатить $1 млрд
Политика
Гэвин Ньюсом

CBS Ньюсом заявил, что сейчас сосредоточен на принятии «Предложения 50» — законопроекта в Калифорнии, который позволит демократам штата изменять границы избирательных округов для выборов в палату представителей. Это ответ на усилия администрации Трампа изменить границы округов в штате Техас, что может позволить республиканцам получить в палате больше мест и сохранить незначительное большинство в следующем году.

Ньюсом поддержал Байдена, когда он вышел из предвыборной гонки. По словам источников телеканала, они близки и поддерживают связь с тех пор, как экс-президент покинул Белый дом. Губернатор также дружит с бывшим лидером Бараком Обамой, который поддержал его «Предложение 50».

Бывший вице-президент Камала Харрис, уступившая Трампу на выборах в 2024 году, не исключила накануне в интервью Би-би-си, что может снова баллотироваться, и выразила уверенность, что в будущем в США появится женщина-президент.

Среди других потенциальных кандидатов-демократов Bloomberg называет губернаторов Иллинойса Джея Роберта Притцкера, Кентукки Энди Бешира и Пенсильвании Джоша Шапиро.

Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет добиваться выдвижения от республиканцев, сообщает агентство. Конституция США запрещает одному и тому же человеку баллотироваться на высший пост в третий раз. Однако Трамп заявлял, что существуют способы обойти 22-ю поправку.

Летом после беспорядков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско из-за рейдов иммиграционной и таможенной службы против нелегальных мигрантов президент приказал отправить в штат 2 тыс. национальных гвардейцев. Ньюсом назвал это решение незаконным и потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета немедленно отозвать нацгвардейцев. Губернатор сравнил Трампа с диктатором и пригрозил ему судебными разбирательствами. На этой неделе Ньюсом пообещал подать в суд на администрацию республиканца, если она отправит войска в Сан-Франциско.

Конфликт между администрацией Трампа и демократами, находящимися у власти в Калифорнии, длится не первый год, а сам президент неоднократно коверкал фамилию губернатора штата, пренебрежительно называя его «Ньюскам» (Newscum, от англ. scum — отброс).

