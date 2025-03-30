Трамп рассказал о способах обойти запрещающую занимать два срока поправку

Трамп заявил, что не шутит о возможности переизбраться на третий срок

Согласно 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может занимать пост президента США не более двух сроков. Однако Трамп заявил, что существуют способы обойти эту поправку, и отметил, что он «не шутит»

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он заявил в интервью NBC News. Согласно 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков.

Американский президент заявил, что существуют способы обойти эту поправку, и отметил, что он «не шутит».

«Многие хотят, чтобы я это сделал», — уверен Трамп. Однако «еще слишком рано об этом думать», сказал он. «Я сосредоточен на текущем моменте», — добавил глава Белого дома.

Американского лидера спросили о возможности выдвижения кандидатуры вице-президента Джей Ди Вэнса с последующей передачей полномочий ему. Трамп ответил, что это один из способов. «Но есть и другие», — сказал он. О чем идет речь, президент не уточнил.

Внести поправки к Конституции будет чрезвычайно сложно и потребует либо двух третей голосов конгресса, либо согласия двух третей штатов созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки, отмечает телеканал. В обоих случаях их должны одобрить три четверти штатов, поясняет NBC.

Как пишет Daily Mail, Трамп при желании может остаться и на третий, и на четвертый срок (до января 2037 года, когда ему будет 90 лет) благодаря лазейке в конституции. Издание описывает сценарий, когда 20 января 2029 года Вэнс приносит присягу и тут же объявляет о своей отставке. Полномочия переходят Трампу — его напарнику на выборах.

Лазейка изложена в статье Minnesota Law Review 1999 года. Согласно ей, 22-я поправка запрещает только переизбрание уже дважды избранного президента, но он может повторно занять эту должность из-за отставки или смерти другого главы государства.